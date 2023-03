Ulefone Armor 8, lo smartphone per uomini duri è in sconto

Se volete un telefono robusto, di quelli che se cadono sulla roccia senza alcuna custodia o vetro temperato comunque non dovrebbero rompersi, allora non fatevi sfuggire l’offerta sul moderno Ulefone Armor 8 che, in queste ore, potete comprare a meno di 200 €.

Ulefone Armor 8 è l’ultimo di una linea di smartphone di cui abbiamo già parlato altre volte e che si contraddistingue per la sua elevata resistenza agli strapazzamenti della vita di tutti i giorni.

La scocca infatti presenta bordi massicci e rinforzi agli angoli, con piccoli rialzi per evitare il contatto del vetro col suolo in caso di caduta e tutta una serie di accorgimenti che lo rendono più che robusto senza doverci mettere ingombranti custodie o vetri temperati che aggiungono peso allo smartphone (in questo caso parliamo di un peso complessivo di 280 grammi).

È protetto anche dalle infiltrazioni di polvere e acqua, con una certificazione IP68 e IP69K che ci conferma la possibilità di lasciarlo cadere in acqua o di ricoprirlo con sabbia e fango senza che questi possano intaccarne minimamente il suo funzionamento.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, monta uno schermo da 6,1 pollici con risoluzione HD a 1.560 x 720 pixel ed è alimentato da un processore octa-core Helio P60 a 64 bit e 2.0 GHz, con al fianco una GPU Mali-G72 800 MHz e 4 GB di RAM.

La capacità è di 64 GB ma si può aggiungere una microSD da massimo 256 GB per aumentare lo spazio per foto, video, documenti e altri file personali, e c’è anche lo spazio per due schede nanoSIM che navigano in 4G.

Al posteriore ci sono tre fotocamere da 16 MP, ciascuna con le sue pecularità, mentre frontalmente cen’è una da 8 MP con f/2.2 per selfie e videochiamate. La batteria invece è da 5.580 mAh e supporta la ricarica rapida tramite USB-C a 15 Watt. Completano NFC, Bluetooth 4.2 e jack audio da 3,5 millimetri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 276,94 € risparmiate il 31% pagandolo 189,87 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.