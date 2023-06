Microsoft, a fine anno addio a Cortana su Windows

Microsoft ha indicato in un documento di supporto che dalla fine del 2023, non sarà più supportata Cortana in Windows come app autonoma.

La soppressione di Cortana su Windows non sorprende, e già a fine maggio nell’ambito dell’ultima conferenza Build è stato annunciato il nuovo Copilot che sarà richiamabile dalla taskbar e permetterà di sfruttare l’IA per eseguire vari task, compreso il completamento di vari compiti, senza bisogno di trovare, avviare e lavorare su più applicazioni.

Il sito Windows Central riferisce che Copilot permetterà di riassumere contenuti, scrivere testi, fare domande, modificare le Impostazioni del PC, ecc.

Cortana è arrivato come assistete virtuale prima su Windows Phone 8.1 nel 2014 e poi su Windows 10 nel 2015, un software di assistenza e riconoscimento vocale tipo Siri di Apple, pensato per consentire agli utenti di interagire in linguaggio naturale per eseguire operazioni quali abilitare e disabilitare funzionalità, impostare promemoria, ecc. L’assistente vocale non ha mai suscitato troppo interesse da parte degli utenti e Microsoft lo ha man mano considerato in secondo piano, e non è stato più indicato come un elemento di primaria importanza con Windows 11.

Microsoft ha detto addio all’app Cortana per iOS e Android nel 2020 e terminato il supporto specifico per Surface Headphones, le cuffie integrate con l’assistente vocale, e anche per altri dispositivi.

Non è chiaro quando Microsoft eliminerà completamente Cortana da Windows; nel documento che indica la fine del supporto a Cortana in WIndows, Microsoft suggerisce di sfruttare nuove funzionalità di produttività in Windows ed Edge che si appoggiano all’intelligenza artificiale, e che è possibile e ottenere assistenza per le attività, il calendario e la posta elettronica, “in modi nuovi e interessanti”. Microsoft spiega ancora che la modifica interessa solo Cortana in Windows e l’assistente per la produttività, Cortana, continuerà a essere disponibile per un in Outlook mobile, Teams mobile, Teams display e Teams rooms. Non è chiaro fino a quando il supporto di Cortana per queste app/servizi sarà attivo ma è chiaro che Microsoft spinge per l’adozione di nuovi tool come quelli presenti in Bing, Microsoft 365 Copilot (un tool per la produttività per creare, modificare, condividere contenuti) e Windows Copilot (disponibile in anteprima per Windows 11 da giugno).x