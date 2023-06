Reality Pro in sei colori, improbabile ecco perché

Dall’account Twitter @billbil_kun – un “leaker” che si è fatto notare per avere rivelato le specifiche del Samsung Galaxy S23 Ultra prima dell’uscita ufficiale – arriva una indiscrezione secondo la quale il futuro visore AR/VR di Apple sarà disponibile in sei diverse colorazioni.

L’indiscrezione è riportata dal sito francese Dealabs; secondo la fonte di questo sito, il visore Apple sarà disponibile nelle colorazioni: nero, blu, grigio, verde, rosa e un sesto colore non indicato. Altra affermazione da prendere con le molle è che il visore sarà disponibile con due possibili varianti di unità di storage: 128GB e 256GB.

Il sito Macrumors evidenzia scetticismo intorno all’indiscrezione, per vari motivi: prima di tutto, sei colori e due diverse varianti come storage, significherebbe dover gestire almeno 12 SKU (Stock Keeping Unit), l’indicazione univoca utilizzato dalle aziende per tracciare l’inventario, un numero troppo alto per quello che dovrebbe essere, almeno per ora, un prodotto di nicchia, dal costo elevato; secondo, non è chiaro perché Apple dovrebbe offrire varianti con unità di storage da 128GB e 256GB, giacché per Cupertino la differenza in termini di prezzi da pagare ai fornitori per queste memorie sarebbe trascurabile. Altro indicatore per il quale è meglio prendere questa indiscrezione con le molle è che il “leaker” in questione non ha mai anticipato nulla riguardo Apple (ma ha accuratamente indicato dettagli su futuri prodotti di Samsung e video game).

Il possibile riferimento ai colori potrebbe avere a che fare con la fascia elastica che dovrebbe consentire di sistemare il visore in testa, forse offerta in diverse colorazioni, alla stregua dei cuscinetti auricolari delle AirPods Max, disponibili nei colori: argento, grigio siderale, celeste, rosa e verde.

Sembra ad ogni modo improbabile che, almeno al momento, Apple si metta a produrre varianti con colorazioni e differenti capacità di storage, aggiungendo inutili complicazioni produttive per un prodotto che, almeno inizialmente, prevede di vendere in poche quantità.

Il keynote di apertura del 5 giugno alle 19 ora italiana potrà essere seguito su apple.com, sull’app Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube. Qui un elenco di tutto quello che Apple dovrebbe presentare.

