Giochi Microsoft PC Game Pass su Mac grazie a Nvidia GeForce Now

Microsoft ha annunciato che renderà disponibili i videogiochi del catalogo PC Game Pass anche sul servizio di giochi in streaming Nvidia GeForce Now. Sarah Bond, responsabile dell’esperienza di creazione di Xbox, ha annunciato la novità durante un incontro privato con i media di Xbox a Los Angeles domenica scorsa. Questo vuol dire che anche da Mac sarà possibile giocare al catalogo giochi di PC Game Pass.

Le parole con cui il dirigente ha annunciato il supporto sono piuttosto chiare e concise:

Potrai giocare al tuo catalogo di PC Game Pass su tutti i dispositivi supportati da Nvidia GeForce Now

Così ha commentato Joe Skrebels, caporedattore di Xbox Wire, in un post sul blog:

Questo consentirà di giocare al catalogo PC Game Pass su qualsiasi dispositivo su cui GeForce Now effettua lo streaming, come PC di fascia bassa, Mac, Chromebook, dispositivi mobili, TV e altro ancora, e lo implementeremo nei prossimi mesi

I membri di GeForce Now potranno “effettuare lo streaming di alcuni giochi per PC dalla libreria”, quindi sembra che non si tratti dell’intero catalogo. In ogni caso, si tratta di una grande novità per il cloud gaming.

Ciò significa anche che il supporto promesso da Microsoft per Microsoft Store su GeForce Now va oltre i soli acquisti e si estende all’abbonamento a PC Game Pass. Nvidia ha già affermato in precedenza che il supporto per il Microsoft Store su GeForce Now “diventerà disponibile nei prossimi mesi”, quindi potrebbe non essere necessario attendere troppo a lungo per vedere PC Game Pass su GeForce Now.

Tutto questo lavoro fa parte di una nuova collaborazione tra Microsoft e Nvidia che porta i giochi per PC di Xbox su GeForce Now. Microsoft ha stretto un accordo decennale con Nvidia all’inizio di quest’anno per concedere in licenza i giochi per PC di Xbox a GeForce Now come parte di un più ampio sforzo per tranquillizzare le autorità regolatorie riguardo alla sua proposta di acquisizione di Activision Blizzard.

L’accordo include anche l’accesso ai titoli di Activision Blizzard se l’acquisizione proposta da Microsoft dovesse essere approvata dalle autorità regolatorie. Ricordiamo che al momento le autorità britanniche hanno bloccato l’accordo a causa di preoccupazioni sulla concorrenza nel settore del cloud gaming, nonostante gli accordi decennali di Microsoft con diversi concorrenti nel settore del cloud gaming.

Adesso, Microsoft offre il suo abbonamento PC Game Pass su un servizio di cloud gaming concorrente, in una mossa sorprendente che potrebbe aiutare il colosso di Redmond a convincere le autorità regolatorie riguardo alla sua proposta di acquisizione di Activision Blizzard. Intanto, ne beneficeranno i giocatori.

