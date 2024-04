Sonos rinnova la sua App, più comodo gestire musica e podcast anche su Mac e PC

Se ascoltate musica sui dispositivi Sonos sapete che avete a disposizione ben 100 servizi di streaming e l’accesso a podcast, audiolibri e web radio di ogni tipo. Non è semplice gestire una tale marea di informazioni e flussi ma l’azienda californiana ha una novità in arrivo per il prossimo 7 maggio, in preparazione di future novità in campo hardware.

L’aggiornamento della app di Sonos app sarà disponibile gratuitamente su mobile e tramite una nuovissima applicazione web il 7 Maggio di quest’anno e sarà in grado di riunire tutti i contenuti dei servizi preferiti in un’unica schermata iniziale, facilmente modificabile, per un’esperienza di ascolto più personale.

Con un layout personalizzabile e accessibile l’app Sonos ridisegnata porta ancora più velocemente alla musica, ai podcast e agli audiolibri che volete ascoltare ancora più velocemente.

Ecco i punti salienti della nuova interfaccia evidenziati da Sonos:

Tuffati nella musica (ed esci dall’app) più velocemente

Non c’è bisogno di passare da una scheda all’altra. Nella nuova schermata iniziale sono collocati infatti tutti i comandi e icontenuti preferiti. E’ possibile riascoltare rapidamente le riproduzioni recenti, sfogliare le librerie musicali e i contenuti consigliati dai servizi preferiti e riempire la casa di musica e suoni.

Scegli e personalizza

E’ possibile organizzare la schermata iniziale per ascoltare ciò che si preferisce e aggiungere i contenuti preferiti e poi spostarli, modificarli e riordinarli in base alle preferenze personali

Cerca in tutte le librerie di streaming

E’ possibile cercre un artista, una canzone, un podcast o un audiolibro in tutte le app di streaming preferite da un’unica barra di ricerca, facile da usare e sempre disponibile nella schermata iniziale.

Tieni sotto controllo tutto il sistema

Scorrendo dal basso verso l’alto nella schermata iniziale è possibile gestire tutto il sistema con la massima facilità, vedere una panoramica dei contenuti in riproduzione su ciascun prodotto, raggruppare rapidamente gli speaker e impostare il volume ideale da qualunque punto dell’app.

In attesa della versione finale del 7 maggio che sarà disponibile anche in versione Web per gestire tutto il vostro sistema Sonos e i vostri contenuti da Mac, PC e altri dispositivi con accesso ad internet e alla rete locale qui sopra trovate alcune schermate e alcuni scatti ambientati che Sonos ha anticipato in queste ore.

