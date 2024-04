Apple vuole i diritti per il mondiale di calcio per club

Apple sta lavorando per ottenere dalla FIFA (la federazione internazionale che governa gli sport del calcio) i diritti TV globali del Mondiale per Club 2025.

A riferirlo è il New York Times, spiegando che Apple potrebbe ottenere i diritti per trasmettere in tutto il mondo il torneo che vedrà, tra le altre, anche la partecipazione di Inter e Juventus.

L’accordo tra Apple e FIFA potrebbe essere annunciato già questo mese, con il primo torneo che si svolgerà negli USA la prossima estate. Cupertino potrebbe essere disposta a pagare circa 1 miliardo di dollari, ma non è ancora dato sapere se questo importo include i diritti in chiaro (l’intero evento potrebbe essere disponibile in esclusiva per gli abbonati di Apple TV+).

L’accordo con potrebbe essere il primo che FIFA accetta con un singolo contratto mondiale; il New York Times fa notare che sulla scelta pesano le tempistiche ristrette, riferendo ancora di timori per la possibilità che Apple offri l’intero evento esclusivamente agli abbonati di Apple TV+.

Apple ha già in precedenza sborsato 2,5 miliardi di dollari per ottenere i diritti di trasmissione globali di tutta la stagione 2024 della Major League Soccer e anche le partite di Leagues Cup, MLS All-Star e Audi MLS Cup Playoffs.

È possibile abbonarsi a MLS Season Pass nell’app Apple TV a € 14,99 al mese durante la stagione o € 99 per l’intera stagione, mentre chi ha un abbonamento a Apple TV+ può iscriversi a € 12,99 al mese o € 79 per l’intera stagione.

Apple intanto è a quanto pare sempre in corsa per ottenere quantomeno una parte dei diritti di streaming della NBA dalla stagione 2025-2026.

