Microsoft rimuove il limite delle partizioni FAT32 dopo 30 anni

Una scelta arbitraria effettuata 30 anni fa da un dipendente Microsoft ha condizionato il funzionamento del file system e della formattazione FAT32 per tre decadi: ora Microsoft si appresta a rimuovere il limite dei 32 GB per le partizioni FAT32 in Windows 11.

Oltre che nei PC Windows, il file system FAT32 ha conosciuto notevole diffusione, perché impiegato nelle unità disco esterne, oltre che nelle schede e chiavette di memoria. La rimozione del limite delle partizioni non deve essere confusa con il limite di grandezza dei file: quest’ultimo infatti rimane invariato per FAT32 ed è fermo alla dimensione massima di 4GB per file, anche questo da 30 anni circa.

Il problema della finestra di Windows per la formattazione delle unità di archiviazione e dei limiti stabiliti 30 anni fa è stato svelato da Dave Plummer, allora programmatore di WindowsNT con un messaggio su X pubblicato quest’anno a marzo. Il clamore di una finestra di dialogo Windows rimasta inalterata per 30 anni deve aver smosso qualcuno in Microsoft.

Il colosso di Windows spiega che il limite di 32 GB delle partizioni FAT32 è già stato rimosso in Windows 11 ma solo dalla riga di comando. Ricordiamo che da sempre Windows è in grado di leggere partizioni FAT32 fino a 2 TB, ma in scrittura il limite è sempre stato di 32 GB. Per questa ragione per formattare una unità disco o scheda di memoria con FAT32 con partizione sopra i 32GB è sempre stato necessario impiegare utility terze parti.

Anche il Mac permette da anni di superare questo limite di Windows: con Utility Disco di serie macOS permette di inizializzare unità e dischi in formato FAT32 con partizioni fino a 2TB, anche se su Mac viene indicato con il nome MS-DOS (FAT32).

Per quanto riguarda Windows 11 invece la rimozione del limite dei 32GB (ora arriva a 2 TB) per partizioni FAT32 è stata applicata da Microsoft esclusivamente nella riga di comando. Questo significa che la finestra di dialogo disegnata 30 anni fa da Dave Plummer rimane ancora la stessa, e continua a proporre sempre la partizione massima di 32GB.

Ma il primo grande passo è stato compiuto nella beta di Windows 11 Canary: ora che il cambiamento è iniziato, sembra più probabile che Microsoft decida finalmente di aggiornare anche la finestra di dialogo nell’interfaccia grafica di Windows 11, così che la funzione risulti disponibile per la maggior parte degli utenti.

