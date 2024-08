Usare Meta Quest come schermo per dispositivi HDMI, ora si può fare

Pubblicità

Meta ha rilasciato un’app per i visori Quest 2, Quest 3 e Quest Pro, una utility che consente di usare i visori come schermo per console, notebook e qualsiasi altro dispositivo con uscita video HDMI o DisplayPort.

L’app è gratuita, si chiama Meta Quest HDMI Link, richiede una scheda di acquisizione compatibile UVC (USB Video Class) e UAC (USB Audio Class) con supporto 1080p e permette di visualizzare contenuti 2D (film, giochi, applicazioni varie) in VR su uno schermo di grandi dimensioni, promettendo bassa latenza, con funzionalità simili alla Theater View dell’aggiornamento Meta Quest v67.

Per sfruttare HDMI Link bisogna: scaricare l’app dall’App Lab di Meta (si parte da qui), collegare una scheda di acquisizione compatibile UVC e UAC (si trovano a basso costo su Amazon) al dispositivo sorgente e collegare la scheda al visore tramite un cavo USB-C/USB-A. All’avvio del Quest bisogna autorizzare i permessi richiesti ed è tutto pronto, con l’output del dispositivo visualizzabile su uno schermo fluttuante con dimensioni che è possibile variare.

La risoluzione è limitata a 1080p a 60fps ma l’app è comoda per offrire esperienza su uno schermo di grandi dimensioni, senza bisogno di ricorrere a un proiettore o disporre del feed video su una finestra fluttuante di piccole dimensioni, da affiancare con altre app.

Meta spiega che l’app è comoda quando il coinquilino usa la TV o ci troviamo in un hotel e vogliamo giocare su un grande schermo. Esistono altre soluzioni con funzionalità di streaming wireless come Quest Air Link e Xbox Cloud Gaming, ma HDMI Link è una soluzione versatile con connettività Wi-Fi limitata o con dispositivi non compatibili con le soluzioni wireless esistenti. Meta sottolinea che alcune app, in particolare i giochi, potrebbero non funzionare per via di protezioni software contro la copia che possono interferire con HDMI Link.