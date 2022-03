iPad Air 5 ha potenza da vendere nelle prime recensioni USA

Con l’arrivo anche nell’ultimo iPad Air 5 del 2022 del chip Apple M1, lo stesso impiegato in iPad Pro e in diversi modelli di Mac, ora anche uno dei tablet più versatili a listino Apple per l’utilizzo misto tra lavoro e tempo libero può permettersi di sfidare i più grandi, potenti e costosi iPad Pro: lo sostengono le prime recensioni di iPad Air 5 2022 pubblicate negli Stati Uniti in vista dell’arrivo nei negozi a partire da venerdì 18 marzo.

L’elevata potenza di calcolo in punta di dito è apprezzata da chiunque, ma alcune testate rilevano che pochi utenti la sfrutteranno al massimo, anche perché le prestazioni erogate arrivano al top quando il tablet viene usato per compiti impegnativi, come per esempio il trasferimento di file di grandi dimensioni, elaborazione, montaggio ed esportazione di video 4K e così via.

Anche in questi casi iPad Air 5 con chip Apple M1 non mostra alcun tentennamento, ma chi si dedica spesso a operazioni di questo tipo, secondo The Verge, farebbe meglio a prendere in considerazione un Mac M1.

In sostanza anche nelle prime recensioni di iPad Air 5 del 2022 riemergono le osservazioni di alcuni che vedono in iPadOS il vero limite dei tablet Apple, sia per interfaccia che per funzioni offerte, anche in termini di multitasking, questo se confrontati con Mac che hanno processori simili o addirittura identici, come in questo caso.

Le note positive non si limitano al processore, ma includono anche la connettività 5G e l’introduzione di una fotocamera frontale sensibilmente migliorata da 12MP e con tecnologia Apple Center Stage. Ricordiamo che a differenza di iPhone e iPad Pro, iPad Air 5 2022 supporta esclusivamente la tecnologia 5G sub 6 GHz e non la più veloce mmWave, un contro limitato per chi vive in zone coperte da mmWave e punta al modello Cellular + Wi-Fi.

iPad Air 5 2022 è indicato come il tablet versatile e multi funzione per eccellenza, anche in virtù di dimensioni e peso contenuti, ciò nonostante alcune recensioni, tra cui Cnet, non mancano di rilevare che ormai 64 GB di spazio di archiviazione di partenza risultano un po’ troppo stretti per un tablet di questo tipo.

Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo iPad Air 5 2022 è in questo articolo di macitynet.