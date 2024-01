Microsoft è la seconda società al mondo a valere 3.000 miliardi

Apple c’è riuscita la prima volta due anni fa, nel mese di gennaio 2022: nelle scorse ore Microsoft è diventata la seconda società al mondo a raggiungere un valore di 3000 miliardi di dollari.

Quello che nel linguaggio comune è indicato come il valore complessivo di una società, in economia aziendale è la capitalizzazione di mercato, che si ottiene moltiplicando il prezzo della quotazione di borsa per il numero totale delle azioni esistenti.

Già da diverse settimane Apple e Microsoft si contendono il podio della società che vale 3.000 miliardi di dollari, con scambi reciproci al primo e secondo posto in base all’andamento delle quotazioni giornaliere. Il sorpasso più deciso del titolo MSFT su AAPL è avvenuto mercoledì con un balzo dell’1,5% che ha portato Microsoft a 404 dollari per azione.

Moltiplicando il prezzo per il numero delle azioni si ottiene una capitalizzazione di mercato di oltre 3.000 miliardi di dollari. Nelle ore successive l’andamento è stato meno brillante con chiusura a 402 dollari per azione, riportando così il valore di Microsoft a 2.992 miliardi di dollari.

Tralasciando i rally di rialzi e ribassi in borsa, si tratta di un risultato storico per Microsoft.

Nonostante aver perso il treno degli smartphone con Windows Phone, sotto la guida di Satya Nadella è tornata a crescere in tutti gli altri comparti, fino ad essere stata la prima ad abbracciare l’intelligenza artificiale obbligando tutti gli altri a muoversi.

Nel gennaio del 2019 una azione Microsoft valeva 107 dollari: al 25 gennaio 2024 siamo a 402,56 dollari. Secondo le previsioni degli analisti Microsoft continuerà a beneficare della spinta AI anche durante il 2024, quindi il valore sembra destinato anche a superare lasoglia dei 3000 miliiardi di dollari.

Negli scorsi giorni Microsoft ha introdotto l'abbonamento Copilot Pro per mettere a disposizione strumenti AI di piccole aziende e singoli utenti.