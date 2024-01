Swoop è il titolo del nuovo spot dedicato ad iPhone 15

Una giovane donna attaccata da un uccello: c’è un po’ di Alfred Hitchcock nell’ultimo spot di Apple dedicato ad iPhone 15. Nello spot, intitolato “Swoop” (avventarsi, piombare, scendere in picchiata), un uccello attacca una donna che va in bicicletta, facendola cadere e facendo cadere anche l’iPhone che la donna usa per le indicazioni ciclabili. Dopo la spettacolare caduta, appare la scritta “Ceramic Shield” e la tagline “tougher than any smartphone glass” (più forte di qualunque vetro per smartphone) per evidenziare la resistenza della parte frontale del telefono.

Il design con il Ceramic Shield è arrivato con iPhone 12, ed è indicato da Apple come un passo in avanti per quanto riguarda la robustezza del telefono; questo rivestimento anteriore è più robusto del vetro e integra cristalli nanoceramici, elemento che dovrebbe garantire una solidità nettamente più elevata e una resistenza alle cadute superiore.

Oltre a “Swoop”, in questi giorni Apple ha diffuso due altri spot; il primo è intitolato “One More“, e mette in risalto la durata della batteria dell’iPhone 15 Plus; nello spot si vede un uomo che filma un n bambino che cerca di rompere una tavola di legno con le mani, con tentativi che continuano fino a tarda notte e la batteria di iPhone che “avanti e avanti” come recita il claim alla fine del video.

Del secondo spot, intitolato “New Driver“, ne abbiamo parlato qui; in quest’ultimo si vede un genitore alle prese con la figlia probabile neo-patentata, ed evidenzia “Tutto bene”, la funzione di iPhone che consente di informare automaticamente genitori, amici o parenti quando si arriva a destinazione.

Dopo un periodo di fermo, Apple sta rimettendo l’acceleratore sulla pubblicità a 4 mesi di distanza dal lancio di questi modelli.

A questo indirizzo la nostra recensione di iPhone 15.