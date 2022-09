Microsoft Surface 2022, le novità attese a ottobre

Microsoft dovrebbe lanciare la sua prossima generazione 2022 di dispositivi Surface in un evento a ottobre, e nell’ultima settimana un numero crescente di voci ha fatto breccia in rete su quale forma potrebbero assumere i nuovi terminali. In cima alla lista c’è un nuovo dispositivo 2-in-1, il Surface Pro 9, e l’ultimo Surface Laptop 5. Ecco cosa aspettarsi.

WinFuture riferisce che entrambi dovrebbero essere disponibili con CPU Intel di 12a generazione, rispetto ai modelli di 11a generazione visti nel Surface Pro 8 e nel Surface Laptop 4 dello scorso anno. In particolare, si prevede un Intel Core i5-1235U nei modelli entry level e un Core i7-1255U nella fascia più alta, che dovrebbe offrire aumenti delle prestazioni single-core fino al 22% e al 12%, rispettivamente. Lo storage dovrebbe superare 1 TB, mentre la memoria dovrebbe arrivare fino a 16 GB di RAM.

Oltre ai chip Intel, Surface Pro 9 potrebbe anche essere offerto con un processore basato su architettura ARM. WinFuture riferisce che questo sarà marchiato come “Microsoft SQ3” e sarà basato sulla piattaforma Snapdragon 8cx Gen 3 di Qualcomm. La buona notizia è che il laptop dovrebbe effettivamente supportare il 5G, il che è più di quanto si possa dire per il Surface Pro X basato su ARM dello scorso anno. Se Microsoft offrirà il Surface Pro 9 sia in versione Intel che ARM, ciò potrebbe significare un design aggiornato, con la fine della linea Surface Pro X.

Quanto al Surface Laptop 5, WinFuture riferisce che non ha ancora visto alcuna prova di una versione alimentata da un processore AMD. Si tratta di una notizia in contrasto rispetto al Surface Laptop 4, che offriva una scelta Intel e AMD. Tuttavia, dato che il capo di Surface, Panos Panay, ha posato per un selfie con il CEO di AMD Lisa Su pochi giorni fa, sarebbe sorprendente vedere un Surface Laptop 5 senza un’opzione AMD, che peraltro ha aggiornato la sua gamma di processori per laptop con la serie Ryzen 6000 al CES 2022 e ha annunciato nuovi processori per laptop a basso consumo solo pochi giorni fa.

Surface Pro 9 potrebbe essere disponibile in nuove opzioni di colore, con il verde (alias, “Forest”) e l’azzurro (“Sapphire”) che si unirebbero alle varianti standard in nero e argento. Le dimensioni dello schermo dovrebbero essere ancora una volta di 13,5 pollici, mentre il Laptop 5 dovrebbe essere disponibile anche in una variante più grande da 15 pollici. Per quanto riguarda il prezzo, Surface Pro 9 dovrebbe iniziare da 1.300 euro, mentre Laptop 5 partire con un listino di 1.200 euro. Secondo un leaker, l’evento di Microsoft è attualmente in programma per l’11 ottobre.