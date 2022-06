Microsoft Surface Laptop Go 2 trapela prima del lancio

Il primo modello è arrivato nel 2020, ed ora Microsoft si prepara a introdurre Surface Laptop Go 2 con design sostanzialmente simile se non identico al precedente, ma con specifiche tecniche aggiornate per quanto riguarda le componenti principali.

I dettagli e le prime immagini sono state avvistate in rete da The Verge nell’inserzione di un rivenditore che potrebbe aver pubblicato troppo presto per errore. L’annuncio è stato rimosso, ma tutto lascia pensare che si tratti di materiali originali di marketing e che la presentazione ufficiale potrebbe avvenire presto.

Esternamente Surface Laptop Go 2 sembra identico al precedente: mantiene lo schermo da 12,4” con formato 3:2 e anche le stesse porte USB-A, USB-C, jack audio da 3,5 mm per le cuffie, infine il connettore proprietario Microsoft per la ricarica. L’autonomia massima dichiarata è di 13,5 ore con una carica. Tra le novità principali l’adozione di un processore Intel Core di 11esima generazione, nel modello avvistato un Intel Core I5-1135G7, in sostituzione dei processori di decima generazione impiegati nel primo modello del 2020.

Purtroppo non risultano chiare le specifiche complete del modello base che, secondo le anticipazioni, dovrebbe partire da un prezzo di 650 dollari, circa 600 €. Il primo modello partiva da 4GB di memoria RAM e 64GB di spazio di archiviazione, ma sembra che la seconda generazione potrebbe partire direttamente già da 128GB. Nella configurazione massima si ottengono fino a 8GB di memoria RAM e 256GB di spazio di archiviazione, proprio come il modello precedente.

Secondo i materiali di marketing la macchina offrirà «Prestazioni della videocamera HD migliorate», questo anche se sembra venga ancora impiegata una webcam con risoluzione 720p, come nel primo modello. Pur avendo Windows 11 preinstallato, Microsoft Surface Laptop Go 2 offre specifiche e componenti di fascia medio – bassa, per contenere i costi e per poter essere proposto come un portatile economico, anche per contrastare il successo dei Chromebook per l’uso privato e sopratutto nelle scuole.

