Creality CR-Laser Falcon 10W, l’incisore laser professionale in sconto su Amazon

Quando si parla di fai da te in casa, ma anche professionale, Creality è tra i principali protagonisti della scena, inizialmente noto a tutti gli appassionati di stampa 3D di tutto il mondo. Ad oggi è uno dei punti di riferimento per tutta la categoria dei piccoli lavori in casa, anche grazie alle sue macchine per incisioni laser. Tra le più versatili, potenti e facili da usare Creality CR-Laser Falcon 10W. Grazie ai codici sconto che vi proponiamo in calce.

anzitutto l’estetica. La macchina è assolutamente curata anche dal punto di vista esteriore, si presenta come una delle macchine a incisione più robuste sul mercato, con un albero da 8 mm, 4 ruote di movimento durevoli a forma di Y per un movimento fluido e una scheda madre silenziosa a 32 bit. Ben robusta e longeva nel tempo, offre una incisione assolutamente stabile, così da avere sempre tagli precisi e senza sbavature.

Creality CR-Laser Falcon 10W è il nuovo incisore del brand, che mette sul piatto caratteristiche e specifiche molto avanzate, tanto da poter accontentare, non solo gli amanti del fai da te in casa, ma anche i professionisti del settore.

Creality CR-Laser Falcon 10W è una versione aggiornata del modello originale da 5W, introdotto ad aprile scorso. Il nuovo modulo laser offre prestazioni di incisione e taglio maggiori, con 0,06 mm di precisione, grazie all’avanzata tecnologia LD+FAC+C-Lens.

Inoltre, grazie al modulo potenziato, è adesso possibile tagliare pannelli di legno spessi fino a 12 mm, oltre a poter incidere e tagliare anche altri materiali come l’acrilico o persino l’acciaio inossidabile. Non solo tanti i materiali da poter lavorare, ma anche un’area di lavoro molto ampia, di 400 x 415 mm.

L’incisore CR-Laser Falcon 10W ha davvero tante frecce al suo arco, e offre alcune caratteristiche che solitamente non si trovano in questa fascia di prezzo. Tra queste, segnaliamo, ad esempio, la presenza di un livellatore integrato, grazie al quale sarà possibile livellare automaticamente il piatto di lavoro per ottenere tagli ancor più precisi e assolutamente privi di sbavature. Non solo, Creality CR-Laser Falcon 10W offre una scala di misurazione sui profili assiali e blocco di messa a fuoco fisso multilivello.

Tantissimi gli scenari di utilizzo. Con la macchina sarà possibile creare piccole e grandi oggetti, come ad esempio loghi da attaccare sul retro dei dispositivi, un po come fa Apple con la Mela nel retro dei suoi prodotti. Ancora, sarà possibile creare porta oggetti, tagliando il legno e assemblando i singoli pezzi che la macchina restituisce perfettamente ritagliati. E’ possibile persino creare dei veri e propri puzzle tanto il taglio è preciso e rifinito.

Creality CR-Laser Falcon 10W ha dalla sua anche la facilità di funzionamento. Questo perché si utilizza semplicemente con la pressione di un pulsante, potendo anche lavorare in offline, grazie al supporto della scheda di memoria microSD. Anche la messa a fuoco della macchina è abbastanza semplice da utilizzare e può essere eseguita in 3 semplici passaggi.

Naturalmente CR-Laser Falcon 10W presenta una copertura protettiva intorno alla testa laser, così da evitare che qualcuno possa metterci le mani e farsi male. Inoltre, grazie a giroscopio e cicalino la macchina è ancor più sicura, perché si arresta nel caso in cui venga inclinata o ribaltata durante il taglio.

Creality CR-Laser Falcon 10W è disponibile per la vendita, con tante offerte al lancio, ad iniziare dal concorso che permette di vincere numerosi premi.

Potete acquistarla direttamente sullo store Creality con 30 euro di sconto sfruttando il coupon Falconmacitynet oppure su Amazon a questo link con il codice sconto da 70 euro OPF9774B.