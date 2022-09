iOS 16, lamentele per consumo batteria e Spotlight lento

Apple ha rilasciato il nuovo iOS 16 al pubblico il 12 settmebre, portando importanti modifiche alla schermata di blocco, ai messaggi, alle mappe e molto altro ancora: nei giorni successivi al rilascio, alcuni utenti hanno riscontrato diversi problemi, che vanno da rallentamenti e prestazioni peggiorate, alla scarica della batteria più veloce.

Negli ultimi giorni, gli utenti di iPhone 14 Pro hanno condiviso bug specifici relativi agli ultimi iPhone di fascia alta di Apple, tra cui problemi alla fotocamera, problematiche attivazione di iMessage e FaceTime e altro ancora. Ci sono altri problemi, tuttavia, che hanno un impatto sul più ampio gruppo di utenti di iOS 16, e che riguardano anche utenti con terminali più datati.

Scarico anomalo della batteria

Dopo ogni aggiornamento iOS maggiore, come iOS 16, è normale che iPhone esaurisca la durata della batteria più velocemente. Questo perché, almeno nelle prime ore di vita dopo l’installazione, il sistema avvia attività di indicizzazione in background; tuttavia, alcuni utenti su Twitter, oltre che sul forum di MacRumors e Reddit stanno segnalando una scarica eccessiva della batteria anche diversi giorni dopo l’installazione.

Altri utenti stanno segnalando, al contrario, un miglioramento della durata della batteria rispetto a iOS 15, quindi l’esperienza è al momento mista. Apple ha recentemente riconosciuto che l’abilitazione del feedback tattile per la tastiera virtuale in iOS 16 potrebbe incidere negativamente sull’autonomia, quindi gli utenti che sperimentano un’esaurimento troppo rapido della batteria potrebbero provare a disattivare questa funzione.

Ricerca Spotlight lenta

Un problema più importante che gli utenti iOS 16 stanno segnalando è la lentezza nella ricerca Spotlight. Gli utenti stanno segnalando che Spotlight a volte impiega fino a 10 secondi per caricare i risultati su iOS 16 e a volte non si caricano affatto. Gli utenti su più thread del forum Reddit e MacRumors stanno condividendo le loro esperienze.

Ad ogni modo, Apple ha confermato di essere a conoscenza di alcuni dei problemi riscontrati dagli utenti, tra cui lo sfarfallio della fotocamera sull’ultimo iPhone 14 Pro, e ha promesso un aggiornamento di iOS 16 la prossima settimana.

L’aggiornamento, molto probabilmente iOS 16.0.2, includerà una correzione per i problemi della fotocamera, oltre al bug delle tre dita. L’aggiornamento potrebbe anche risolvere altri problemi riscontrati dagli utenti, come la scarica della batteria e la ricerca Spotlight lenta. Su questi ultimi due punti, però, non vi sono dichiarazioni ufficiali da parte di Apple, almeno non al momento.

