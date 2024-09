Microsoft vuole fondere le app Xbox e Xbox Game Pass per iPhone

Pubblicità

Microsoft ha annunciato che intende combinare le app Xbox e Xbox Game Pass in un’app unica per iPhone, iPad e dispositivi Android.

L’app Xbox connette gli utenti a community dedicate al gaming da telefono o tablet, permette di condividere screenshot e clip di gioco, chattare, visualizzare gli obiettivi, ricevere notifiche, ma anche giocare a titoli sulla console.

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che offre una selezione a rotazione di giochi da usare su console Xbox o PC con Windows; con quest’ultima app è possibile cercare, visualizzare e scaricare giochi nel catalogo Game Pass ma non giocare direttamente su iPhone o iPad.

Microsoft spiega: “A partire da questa settimana, stiamo semplificando l’esperienza app mobile, spostando funzionalità separate dell’app Xbox Game Pass nell’app Xbox. Questi aggiornamenti saranno disponibili per gli utenti Xbox beta su mobile, e arriveranno a breve per tutti. Nell’ambito di questi cambiamenti, da novembre non offriremo più il supporto di nuovi download dall’app Xbox Game Pass.

Il sito The Verge riferisce che la nuova app Xbox integrerà Game Pass insieme a chat di gruppo (chat vocali o video mentre si gioca con altri), chat di testo, acquisizione di clip e schermate e la possibilità di installare o giocare da remoto. Vi sono diatribe in corso tra Microsoft e Apple per quanto concerne il cloud gaming e lo streaming da iOS/Android non è ancora supportato dall’app Xbox ma si può giocare accedendo da un browser al sito xbox.com/play.

Microsoft ha anche ufficialmente messo a disposizione una modalità Game Bar compatta per PC per visualizzare le funzionalità dell’overlay in maniera compatta e che dovrebbe semplificare il controllo delle attività di gioco, rendendo quest’ultimo aspetto più intuitivo e facile da navigare su schermi piccoli, palmari Windows e quando si gioca con un controller.x