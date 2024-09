Lente anamorfica per per DJI Osmo Pocket 3 a soli 39 €

Pubblicità

Se avete una telecamera DJI Osmo Pocket 3 e volete usarla per realizzare riprese stile Hollywood allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso su una lente anamorfica costruita su misura che, ancora per poco, vi costa solo 39 €.

Questa lente anamorfica da 1.2x è pensata specificamente per la DJI Osmo Pocket 3 e come le altre lenti di questo tipo serve per ottenere una ripresa del tutto particolare.

Funziona così: comprimendo orizzontalmente l’immagine durante la registrazione, fa apparire i soggetti schiacciati. Questa distorsione viene poi corretta in post-produzione utilizzando software dedicati come Adobe Premiere, Corel VideoStudio o DaVinci Resolve, restituendo il corretto rapporto d’aspetto.

Una volta elaborata l’immagine, si ottiene un effetto grandangolare che offre un campo visivo più ampio rispetto a una lente standard, ideale per catturare paesaggi, scene d’azione e inquadrature che richiedono una prospettiva più estesa.

L’uso di una lente anamorfica aggiunge le caratteristiche bande nere sopra e sotto l’immagine, un dettaglio visivo che conferisce un look professionale e immersivo ai video, facendoli apparire come veri film proiettati al cinema.

Altro aspetto distintivo delle lenti anamorfiche è il particolare effetto bagliore blu che si verifica quando si inquadrano sorgenti di luce come fari, lampioni o flash. Questo fenomeno, noto anche come “lens flare”, crea un’atmosfera unica, accentuando il fascino visivo delle scene riprese e aggiungendo un tocco artistico alle immagini.

La lente anamorfica in promozione è costruita per resistere all’acqua e all’olio e si aggancia magneticamente all’obiettivo principale della DJI Osmo Pocket 3 risultando così particolarmente facile e veloce da applicare o rimuovere.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 90 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 56% andando a spendere intorno ai 39 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.