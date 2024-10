I migliori libri sulle startup

Pubblicità

Avete sempre desiderato aprire una startup o anche solo capire come funziona? Siete arrivati alla lista dei migliori di Macity giusta: questa è la vostra occasione.

In questa introduzione al settore più dinamico dell’industria, che pilota l’innovazione e fa capire come entrare in nuove parti del mercato, troverete tutto quel che vi serve per imparare, capire e magari anche lavorare in questo settore.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

# Da zero a uno. I segreti delle startup, ovvero come si costruisce il futuro

È lui l’aedo del capitalismo rampante della Silicon Valley. L’uomo dietro Elon Musk e Donald Trump. Nel mondo dell’innovazione ogni evento accade una volta sola. Il prossimo Bill Gates non costruirà un sistema operativo. Il prossimo Larry Page o Sergey Brin non realizzerà un motore di ricerca. Il prossimo Mark Zuckerberg non creerà un social network. Se state copiando le loro imprese, non state imparando molto da loro.

Ovviamente è più facile replicare un modello che realizzare qualcosa di nuovo: fare quello che sappiamo già fare porta il mondo da 1 a n, un cambiamento incrementale che aggiunge un po’ di qualcosa a ciò che già ci è familiare. Per costruire il futuro occorre invece un cambiamento verticale, trasformativo: bisogna andare da 0 a 1.

L’atto della creazione è unico, così come il momento in cui essa avviene, e il risultato è qualcosa di originale e inusuale: ma come ottenerlo? Questo libro ci guida in questo processo e si basa su ciò che Peter Thiel, imprenditore seriale e pensatore controcorrente, ha imparato in prima persona come cofondatore di PayPal e Palantir, e poi investitore in centinaia di startup, comprese Facebook e SpaceX.

La sua filosofia d’impresa, la sua analisi dell’innovazione e il suo sguardo dietro le quinte delle aziende di maggior successo della Silicon Valley offrono una guida indispensabile a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco e creare un proprio progetto personale e di business.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

La mucca viola. Farsi notare (e fare fortuna) in un mondo tutto marrone

È il libro che ha fatto la fortuna del suo autore, rendendolo da semplice consulente un vero guru. La mucca viola è il libro che ha consacrato Seth Godin come uno degli autori business più amati e ha lanciato un movimento globale che ha ridefinito le basi del marketing.

Il solito marketing e i grandi investimenti sui media tradizionali non funzionano più. Oggi il marketing comincia dall’idea del prodotto, che deve essere straordinario, diverso, innovativo per poter catturare l’attenzione dei clienti e far parlare spontaneamente di sé. È questo elemento di magia e unicità a far sì che realtà come Apple, Google, Ikea, Starbucks o la bottega del macellaio toscano Dario Cecchini continuino a macinare successi, mentre grandi industrie affermate arrancano e non riescono a stare al passo.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Chi ha spostato il mio formaggio? Cambiare se stessi in un mondo che cambia in azienda, a casa, nella vita di tutti i giorni

Per riuscire a costruire una startup occorre prima di tutto riuscire a costruire se stessi abbracciando l’idea di cambiamento come condizione perenne e non solo transitoria.

Una storiella breve, densa di significati e insegnamenti, che fa comprendere ai lettori l’importanza e il valore del cambiamento, della flessibilità e dell’apertura al nuovo. Nasofino e Trottolino sono topolini, Tentenna e Risolino sono gnomi grandi come topolini. Tutti e quattro vivono nel “Labirinto” e sono alla ricerca di un “Formaggio”, che li nutra e li faccia vivere felici.

Il “Formaggio” è la metafora di quello che vorremmo avere dalla vita: un lavoro soddisfacente e appagante, una bella relazione d’amore, tranquillità economica. Il “Labirinto” è il mondo in cui cerchiamo quello che desideriamo: l’azienda in cui lavoriamo, la famiglia, la comunità in cui viviamo.

I personaggi devono fronteggiare dei cambiamenti inattesi, uno di loro affronta il mutamento con successo e scrive sui muri del Labirinto quello che ha imparato dalla sua esperienza. E proprio queste parole saranno lo spunto per scoprire come gestire il cambiamento, per subire meno stress e avere più successo nel lavoro e nella vita.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Strategia oceano blu. Vincere senza competere

Cosa fa una startup? Dove opera? Quale settore sceglie? Una delle più famose coppie di consulenti al mondo ha elaborato la strategia vincente: oceano blu. Sin dagli albori dell’era industriale, i singoli e le imprese hanno ingaggiato una battaglia feroce per accaparrarsi un vantaggio nel sanguinante oceano rosso della competizione, popolato da concorrenti agguerriti che lottano per un potenziale di profitti sempre più basso.

Ma quali prospettive di crescita potrebbero avere se, invece, operassero senza alcuna concorrenza, in uno spazio di mercato incontestato, dalle possibilità illimitate come quelle di un oceano blu? In questo libro, tradotto in 43 lingue e unanimemente riconosciuto come uno dei libri di strategia più significativi e ad alto impatto mai scritti, gli autori presentano il proprio metodo a tutti coloro che si chiedono come continuare a innovare e a trovare un proprio spazio di crescita anche in una realtà ad altissima concorrenza come quella attuale.

Punto di riferimento oggi adottato con profitto da migliaia di aziende nel mondo e che sovverte il pensiero tradizionale sulla strategia, questo libro traccia un percorso coraggioso per vincere nel futuro, un modello sistematico replicabile da qualsiasi individuo e impresa per costruire la propria strada verso il successo.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Trova il tuo perché. Solo chi conosce le proprie motivazioni più profonde può realizzarsi, ispirare gli altri e diventare un grande leader

Come ogni grande storia che si rispetti, anche la startup deve avere un punto di inizio. Puntando l’attenzione sull’importanza del «perché», ovvero della motivazione profonda che ci spinge ad agire, Simon Sinek ha portato milioni di persone a ripensare a quello che fanno, nella vita e sul lavoro. Per Sinek sentirsi realizzati è un diritto, non un privilegio.

Tutti abbiamo il diritto di alzarci alla mattina sentendoci motivati ad andare a lavorare, e di rientrare a casa la sera sentendoci realizzati per quello che abbiamo fatto. Il segreto per ottenere questo tipo di soddisfazione risiede nella capacità di comprendere esattamente perché facciamo quello che facciamo.

Questo libro è una facile guida, ricca di esempi ed esercizi, che insegna come applicare nella pratica la potente intuizione di Sinek sull’importanza del «perché». Seguendo passo passo il percorso qui tracciato, potrete diventare più ispirati nel vostro lavoro e, di conseguenza, diventerete anche fonte di ispirazione per coloro che vi circondano. Per ispirare gli altri non basta spiegare quello che facciamo, bisogna rendere chiaro il motivo per cui lo facciamo.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Partire leggeri. Il metodo Lean Startup: innovazione senza sprechi per nuovi business di successo

Una lettura fondamentale, soprattutto nell’era digitale: l’importanza di evitare il debito culturale e tecnologico. La maggior parte dei nuovi business sembra destinata al fallimento. Le cause sono diverse, dall’instabilità dei mercati agli errori di valutazione dei promotori, ma molti insuccessi si possono prevenire.

Il metodo Lean Startup, presentato qui dal suo ideatore Eric Ries, introduce un approccio radicale per il lancio di tutte le iniziative innovative – imprese esordienti o progetti nuovi in realtà consolidate – riducendo drasticamente le probabilità di fallire attraverso un processo di ideazione controllo-modifica continuo, per adattare passo dopo passo il prodotto ai desideri dei clienti e ai riscontri che arrivano rispetto alle decisioni prese.

Quali i benefici di un approccio di questo tipo? Più innovazione, meno spese, meno perdite di tempo e maggior probabilità di successo. Un libro per i nuovi imprenditori e innovatori che vogliono “partire leggeri” e testare la loro visione attraverso la pratica e l’interazione continua con il mercato e le persone

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

The e-myth. Il mito dell’imprenditore. Come trasformare il tuo business in un’impresa di successo

Una volta avviato il tutto, occorre fare attenzione ai particolari. Soprattutto, a non perdere l’anima di quel che si fa.

Bisogna infatti lavorare sul business, non nel business! Michael E. Gerber, il guru delle piccole imprese numero uno al mondo, rivela le strategie usate dagli imprenditori di grande successo per progettare, sistematizzare e costruire un business che lavora per voi, anche senza di voi. Perché se la vostra impresa dipende completamente da voi, non avrete un business, avete un impiego. Ed è il peggiore del mondo.

L’80 per cento delle nuove imprese fallisce nei primi 5 anni. Perché? Moltissimi imprenditori sono specialisti di settore (tecnici) che decidono di mettersi in proprio per spezzare le catene del lavoro dipendente e guadagnare più denaro, autonomia e libertà. Ma in poco tempo si ritrovano nel ruolo dell’Imprenditore “Giocoliere” tuttofare che lavora senza sosta per tenere tutte le “palle per aria”.

E più cresce il business, più aumentano le “palle”. Finché non iniziano a cadere, e il sogno a svanire. Michael E. Gerber, considerato il più importante guru delle piccole imprese al mondo, vi aiuterà a fare un salto di consapevolezza e a vedere l’imprenditore come il direttore d’orchestra che fa suonare gli strumenti per creare una magica sinfonia.

Come potete passare da “bottegaio” a imprenditore di successo? Si tratta di costruire un modello basato su princìpi scientifici e ripetibili, dipendente dai sistemi, non dalle persone, che funziona anche senza di voi, che si può espandere e, volendo, anche vendere; e che permette a persone ordinarie di produrre risultati straordinari.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Growth hacking marketing. La strategia di crescita rapida delle aziende più innovative

Occorre una strategia e un’idea iniziale, ma occorre anche un modo non convenzionale di fare le cose. È il segreto per la crescita. AirBnB, Pinterest, Facebook, LinkedIn e Uber: come hanno fatto a trasformarsi da prodotti di nicchia nei colossi di oggi? Non basta un buon prodotto per arrivare istantaneamente al successo.

Queste aziende hanno sfruttato una strategia di crescita innovativa ed efficace: il “growth hacking”. Scritto dai due pionieri di questo approccio, Sean Ellis e Morgan Brown, questo libro è la vera e propria bibbia su questo approccio, diventato il cuore della nuova concezione del marketing.

La prima parte del libro spiega la filosofia del metodo e ne illustra le caratteristiche generali. La seconda, un vero e proprio playbook per growth hacker, con numerosi esempi e casi di studio presi da diversi settori, spiega nel dettaglio i principali tipi di trucchi per l’acquisizione, l’attivazione, la fidelizzazione e la monetizzazione dei clienti.

Finalmente arriva anche in Italia il manuale semplice ed efficace per guidare qualunque azienda a crearsi una personale strategia di growth hacking e allargare il proprio portafoglio clienti conquistando nuove quote di mercato con formidabili strategie di crescita accelerata.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Growth hacking mindset. Non esiste innovazione senza sperimentazione

La buona novella del “growth hacking” raccontata dall’italiano Raffaele Gaito. In un’epoca nella quale il digitale cambia le regole del gioco di continuo e i trend nascono e muoiono in una manciata di mesi, solo chi sperimenta riesce a sopravvivere.

Non si tratta più solo di crescita, ma di evoluzione e di trasformazione. Questo vale per realtà di ogni tipo: piccole e grandi, digitali e tradizionali; nessuna azienda o organizzazione può tirarsi indietro di fronte a questo scenario. Prima dei tecnicismi, degli strumenti e delle tattiche, è fondamentale lavorare sul mindset delle aziende e delle persone che ne fanno parte.

Raffaele Gaito si concentra proprio su questo aspetto, soffermandosi su concetti apparentemente passati di moda, come visione, strategia, e approccio, ma che mai come oggi giocano un ruolo di fondamentale importanza. Ispirazionale e operativo allo stesso tempo, questo libro rompe gli schemi e stimola domande scomode: una guida step by step nel mondo della sperimentazione, dell’analisi dei dati e del pensiero laterale.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Diario della crescita: Dedicati 5 minuti al giorno. Tieni traccia dei tuoi progressi. Impara dai tuoi errori

Non sarebbe una lista dei migliori di Macity senza due fuori-sacco. Il primo è fondamentale: sbagliando s’impara. Un diario rende concreti i pensieri, aiuta a tenere traccia dei progressi, a elaborare informazioni complesse e a sviluppare buone abitudini.

Alcuni studi dimostrano come tenere un diario abbia effetti positivi per la memoria, riduca lo stress e l’ansia e aiuti nella gestione delle paure e dei problemi. Ecco a voi la soluzione pensata da Raffaele Gaito.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Allenarsi alla complessità. Schemi cognitivi per decidere e agire in un mondo non ordinato

Il mondo è già cambiato, adesso siamo noi a dover cambiare con lui e non il contrario, come spiega Alessandro Cravera in questo secondo libro fuori sacco della lista dei migliori di Macity. Le competenze e le strategie che ogni giorno vengono utilizzate per governare l’incertezza e fronteggiare trade-off e imprevisti non sono più adatte per l’attuale realtà sociale e organizzativa, dove ogni variabile, ogni azione e ogni dinamica sono tra loro correlate e interdipendenti, con effetti sia a livello locale sia globale.

Tuttavia, nonostante la complessità del contesto in cui viviamo continuiamo ad affidarci a leader che propongono risposte semplicistiche e inadeguate. Attraverso un approccio interdisciplinare, dove alle questioni manageriali si legano aspetti filosofici, psicologici e sociologici, questo libro offre un contributo fondamentale alla costruzione di una cultura e un’educazione alla complessità.

Più dell’applicazione di best practice o modelli manageriali, a essere decisiva è infatti la capacità di interpretare l’evoluzione del contesto in cui le organizzazioni si muovono e crescono. Per affrontare le sfide del futuro c’è dunque bisogno di leader che sappiano navigare nella complessità, vedere in anticipo gli effetti delle proprie azioni e valutare i rischi e le opportunità per le generazioni future.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...