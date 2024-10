Audio Book per Mac, poco più di 2 euro per il convertitore di eBook in audiolibri

Pubblicità

Audio Book è una utility per Mac che consente di convertire eBook in audio libri, trasformando in pratica testi in volumi da ascoltare.

Gli sviluppatori riferiscono che l’app è in grado di convertire qualsiasi eBook in formato audio e audiolibri, consentendo l’ascolto da iPhone o da un qualunque lettore MP3.

L’audio è generato con una voce definita “naturale e cristallina” che permette di comprendere qualsiasi parola. L’utility permette di selezionare tra 50 accenti diversi e 38 lingue (con voce femminile o maschile). I formati sorgente supportati, sono: PDF(.pdf), EPUB(.epub), RTF(.rtf), TXT(.txt), HTML(.html); i formati di output supportati, sono: M4B(.m4b), MP3(.mp3), AIFF(.aiff).

Audio Book supporta qualsiasi libro nell’app Libri; basta avviare l’app selezionare il libro che si vuole ascoltare, indicare la lingua del testo, se usare una voce maschile o femminile, la voce da usare e cliccare su “Convert”: una barra di stato mostra la progressione e, al termine, i file convertiti mostrati nella parte inferiore della finestra principale. Da quest’ultima sezione della finestra è possibile selezionare singoli file e, con il tasto destro del mouse (o equivalente combinazione con il trackpad) mostrati nel Finder, riprodotti, convertiti in altri formati, aggiunti alla libreria di iTunes, eliminati.

Tra i vantaggi della trasformazione in audiolibri, la possiiblità di ascoltare storie mentre si cammina o ci si dedica ad altre attività, contribuire a sviluppare nuove competenze, apprezzare la letturatura, apprezzare nuovamente libri che abboamo amato, far trascorre il tempo più in fretta, ecc.

