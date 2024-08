Before, su Apple TV Plus thriller psicologico con Billy Crystal

Pubblicità

Before è un thriller psicologico che vede protagonista l’attore, produttore e sceneggiatore Billy Crystal.

La serie prevede dieci episodi, vede tra i produttori esecutivi lo stesso Crystal, il premio Oscar Eric Roth, e la creatrice Sarah Thorp. Il debutto è previsto il 25 ottobre con i primi due episodi, dopo i quali seguiranno nuovi episodi ogni venerdì fino al 20 dicembre.

Nella serie Eli, psichiatra infantile (Billy Crystal), dopo aver da poco perso la moglie Lynn (Judith Light), incontra Noah (Jupe), un ragazzo problematico, che sembra avere un legame inquietante con il passato di Eli. Man mano che Eli cerca di aiutare Noah, il misterioso legame si infittisce.

Oltre a Alongside, la serie è interpretata dalla vincitrice di Emmy e Tony Award Judith Light (“Transparent”), Jacobi Jupe (“Peter Pan & Wendy)”, la candidata agli Oscar Rosie Perez (“L’assistente di volo – The Flight Attendant”), la candidata ai Tony Award Maria Dizzia (“Orange Is the New Black”) e Ava Lalezarzadeh (“In the Garden of Tulips”).

Prodotta dai Paramount Television Studios, la serie limitata è ideata da Sarah Thorp (“Il cacciatore di ex”) che è showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Crystal è produttore esecutivo insieme a Eric Roth (“Killers of the Flower Moon”, ‘Dune), al regista del pilot Adam Bernstein (“Silo”, “Billions”) e al regista produttore Jet Wilkinson (“The Chi”, “Truth Be Told”).

