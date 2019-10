Minecraft Earth AR per iOS, i dettagli della beta in arrivo a novembre

I fan dei giochi in realtà aumentata avranno presto un titolo da novanta in cui immergersi. Stiamo parlando di Minecraft Earth AR per iOS, svelato a maggio da Apple, mostrato durante la WWDC 2019 scorsa. L’app sarà lanciata il mese prossimo. Ecco tutti i dettagli sul gioco.

Microsoft ha presentato finalmente la data di rilascio ufficiale per il roll out tramite Twitter: Minecraft Earth arriverà in alcuni paesi ad ottobre. Non è chiaro quali saranno le aree geografiche in cui il titolo sarà lanciato inizialmente, ma questo lascia già intendere che si tratterà di un soft launch, prima del rilascio globale.

Come dettagliato a maggio, Minecraft Earth per iOS consentirà agli utenti di immergersi nella realtà a cubetti, consentendo così di esplorare i mondi creati dalla community. I fan della tradizionale esperienza di Minecraft saranno lieti di sapere che molte funzionalità di base saranno disponibili anche in Minecraft Earth, come la raccolta di oggetti, l’esplorazione del mondo intero e altro ancora.

In Minecraft Earth, spiega Microsoft, il giocatore potrà girovagare nel mondo reale per trovare blocchi, casse o mob chiamati Tappables. Mentre si camminerà nel mondo reale, gli utenti vedranno il marciapiede diventare una miniera dove scovare diamanti, mentre il parco della città ospiterà gli alberi di Minecraft dietro i quali si celeranno scheletri con cui battersi.

Time to get your phones charged and ready! Minecraft Earth is almost here, with early access rolling out to select countries all around the globe, starting this October! Visit https://t.co/rblTL72DVG to learn more! #MINECON pic.twitter.com/EyqitOqn73 — Minecraft Earth (@minecraftearth) 28 settembre 2019

Anche in Minecraft Earth il giocatore raccoglierà risorse, combatterà i mob e guadagnerà punti esperienza per progredire nella carriera. Ancora, spiega Microsoft, nel tempo i giocatori avranno la possibilità di scoprire e collezionare varianti uniche di oggetti e usarle per popolare il mondo di gioco, e attraverso le Build Plates si potranno costruire le proprie creazioni permanenti in Minecraft Earth.

Non mancherà il reparto multigiocatore collaborativo, ottimizzato per le esperienze sui social: chiunque disponga di uno smartphone con funzionalità AR e Minecraft Earth sarà in grado di unirsi rapidamente alla sessione di gioco con altri utenti.

Il titolo in realtà aumentata arriverà su iOS e iPadOS. Ricordiamo che Minecraft è da sempre famoso anche per le mega costruzioni e creazioni (qui un iPhone funzionante oppure Apple Park a cubetti) che più appassionati realizzano insieme collaborando.