Mini adattatore WiFi per CarPlay e Android Auto a soli 18 €

Se il vostro sistema di infotainment dell’auto ha il CarPlay o Android Auto ma per farlo funzionare dovete necessariamente collegare il telefono tramite cavo, sappiate che con un adattatore come quello attualmente in offerta potete renderlo wireless per sempre.

Questo modello è molto piccolo (misura solo 6 x 6 centimetri ed è spesso 1,3 centimetri) perciò risulterà anche particolarmente discreto; e nonostante questo è compatibile col 98% delle automobili attualmente in circolazione e dei marchi più conosciuti come Audi, BMW, Mercedes, Toyota, Mazda, Nissan, BMW, Suzuki, Subaru, Kia, Ford, Opel, Skoda e molti altri.

È di tipo plug-and-play perciò entra in funzione non appena lo collegate alla presa USB-A o USB-C dell’impianto (in confezione trovate entrambi i cavetti). E quel che fa è molto semplice: crea una rete WiFi 5.0 tramite cui poter connettere lo smartphone in modo da abilitare il CarPlay o l’Android Auto disponibili, senza dover usare il cavetto.

Perciò il telefono non solo potrà restare nella tasca del cappotto o nello zaino (a patto che lasciate attivo il WiFi), ma la connessione sarà automatica in quanto dopo aver memorizzato la rete la prima volta, il ri-collegamento nelle volte successive avverrà non appena viene rilevata la rete generata dall’adattatore.

Funziona con tutti i telefoni Android in versione 11 o successiva, e con gli iPhone a partire da iOS 10. Soprattutto, oltre alle funzioni di controllo vocale, l’accesso alla musica online e la gestione delle telefonate in tutta sicurezza, mantiene attivi i comandi originali al volante, oltre allo schermo touch, perciò l’impianto resterà quello originale, ma con il vantaggio del collegamento wireless.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 63,28 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 71% andando a spendere soltanto 18,02 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.