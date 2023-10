Mini-pompa a CO2 per bicicletta a soli 6 €

Nelle lunghe uscite in bicicletta, toppa e gomma per rimettersi subito in carreggiata dopo una foratura sono praticamente d’obbligo: se volete mettervi in tasca l’occorrente per il gonfiaggio rapido a un prezzo stracciato e con pesi e ingombri ridottissimi, allora continuate a leggere questo articolo perché c’è una interessante offerta che potrebbe fare al caso vostro.

Quella in promozione infatti è una pompa a CO2, che sfrutta appunto l’anidride carbonica compressa per gonfiare la camera d’aria in pochi secondi.

Usa bombole da 16 gr (non incluse in dotazione), una grammatura che assicura il gonfiaggio completo di una ruota da corsa, oppure una ruota da strada a 100 psi o una da montagna a circa 40 psi.

È comunque dotata di rubinetto, quindi una volta esaurita una cartuccia è possibile riprendere il gonfiaggio con una seconda cartuccia regolando il flusso in modo da interrompere l’erogazione a gonfiaggio ultimato evitando il sovra-gonfiaggio della camera d’aria e risparmiando CO2 per una seconda volta.

Le cartucce sono sigillate e l’erogazione avviene in pochi secondi, sicché la rapidità di uscita della CO2 abbassa la temperatura della cartuccia fino a creare un velo di ghiaccio; così, per evitare ustioni da freddo alle dita, in dotazione viene inclusa una copertura in spugna per proteggere le mani che la impugnano.

Perché comprarla

Una mini-pompa a CO2 come questa è vantaggiosa per diversi motivi. Innanzitutto è tra le soluzioni più leggere e compatte che trovate in commercio, e rispetto alle pompe manuali non richiede alcuno sforzo e completa il gonfiaggio in un paio di secondi.

Proprio per questo la consigliamo in quanto vi eviterà di restare fermi per troppo tempo sotto al Sole in una calda giornata estiva o al contrario al freddo invernale all’imbrunire. In pochi secondi ci si rimette subito in pista senza sudare per il troppo caldo o perdere il ritmo.

L’unica cosa da tenere a mente è che non va utilizzata con copertoni tubeless o camere d’aria latticizzate, in quanto la bassa temperatura della CO2 potrebbe cristallizzare il lattice rendendolo inefficace.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 19,98 € potete risparmiare il 69% spendendo 6,11 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.