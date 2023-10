In orbita i primi satelliti di Amazon per Internet

Il lancio dei primi satelliti di Amazon è avvenuto senza intoppi. A riferirlo è la United Launch Alliance, spiegando che il lancio dei primi due prototipi è avvenuto a bordo di un razzo spaziale Atlas V, nell’ambito di Project Kuiper, costellazione di satelliti che dovrebbe far concorrenza a Starlink.

La missione che ha portato in orbita terrestre bassa i prototipi dei satelliti di Project Kuiper di Amazon si è svolta venerdì 6 ottobre. La missione, battezzata Protoflight, è decollata alle 14.06 dalla Cape Canaveral Space Force Station (CCSFS) in Florida, la base di lancio del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e la principale base di lancio della parte orientale degli USA.

Amazon sta lavorando su Project Kuiper da tempo, e il lancio dei primi prototipi di satelliti era inizialmente previsto per la fine dello scorso anno.

Nonostante il ritardo, Amazon crede fortemente nel progetto ed ha già presentato nei mesi passati mesi dispositivi e antenne da sfruttare per il collegamento.

I primi due prototipi serviranno ad Amazon per testare la connettività dallo Spazio, dopo le prove eseguite nei laboratori. “Abbiamo condotto test approfonditi nei nostri laboratori, e siamo molto fiduciosi nel design del nostro satellite ma non c’è nulla che possa sostituire i test con un satellite in orbita”, ha riferito Rajeev Badyal, vice president of technology del Project Kuiper. “È la prima volta che Amazon manda un satellite nello spazio e avremmo l’occasione di capire una quantità incredibile di cose a prescindere dall’esito della missione”.

Obiettivo: tutta la Terra

Amazon presenta Project Kuiper come una veloce e conveniente connessione a banda larga per consentire a comunità in tutto il mondo non ancora servite di avere internet. L’obiettivo è mandare in orbita oltre 3200 satelliti nei prossimi sei anni, dopo avere ottenuto il placet dalla FCC (la Commissione federale delle comunicazioni degli Stati Uniti).

I prototipi denominati KuiperSat-1 e KuiperSat-2 sono dunque solo i primi di una serie di satelliti che verranno lanciati in orbita; altri lanci sono previsti per la prima metà del 2024 e il beta testing con gli utenti dovrebbe partire alla fine del prossimo anno.

Ricordiamo che Vodafone ha siglato un accordo con Amazon per estendere la copertura delle reti 4G e 5G in Europa e Africa tramite i satelliti Kuiper. Tutto su Internet satellitare in questa sezione del nostro sito web.