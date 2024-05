Assassin’s Creed Shadows a novembre per i Mac con Apple Silicon

Ubisoft ha annunciato che il gioco Assassin’s Creed Shadows sarà disponibile da novembre anche per i Mac con chip Apple Silicon.

Il gioco sarà disponibile sul Mac App Store. Assassin’s Creed Shadows arriverà anche per PS5, Xbox Series X|S, Amazon Luna e PC, mediante Ubisoft Store, Epic Games Store e con i piani di abbonamento Ubisoft+ Premium.

Assassin’s Creed Shadows porta il franchise nel Giappone del sedicesimo secolo; i giocatori assumeranno il ruolo di una shinobi, Naoe, e – per la prima volta nella serie – un vero storico samurai, Yasuke.

La multinazionale editrice di videogiochi riferisce che nello sviluppo del gioco si è tenuto conto di ambientazioni del tardo periodo Sengoku, un’epoca in cui il Giappone era diviso in tanti piccoli feudi costantemente in guerra tra loro, un’epoca di riforme sociali e guerriglie che fa da sfondo al gioco.

Il periodo Azuchi-Momoyama è l’epoca dei tre unificatori del Regno del Giappone. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu, con la forza militare, trasformarono il Giappone degli Stati combattenti (epoca Sengoku) in uno stato unitario. Ubisoft riferisce di avere sviluppato il gioco tenendo conto di documentazione d’epoca, della consulenza degli storici più esperti, specialisti e consulenti culturali, per creare mondi virtuali dall’aspetto autentico, dai principi di costruzione dei castelli, alle cerimonie del tè, alla disposizione dei tatami.

Il lavoro ha previsto l’inclusione della figura di un vero Samurai: Yasuke, un militare giapponese di origini africane, servitore onorario di Oda Nobunaga durante il periodo Sengoku, probabilmente la prima persona di colore, o uno dei primi a giungere in terra nipponica. Yasuke è stato probabilmente il primo uomo di origine non asiatica a divenire samurai.

Nella descrizione del gioco (già prenotabile su Mac App Store) sul sito di Ubisoft, si legge: “Vivi le storie intrecciate di Naoe, un’abile Assassina shinobi della provincia di Iga, e di Yasuke, il leggendario e possente samurai africano realmente esistito. Sullo sfondo del movimentato tardo periodo Sengoku, questi due guerrieri formidabili scopriranno di avere un destino in comune e contribuiranno a inaugurare una nuova era del Giappone”. E ancora: “Scopri i vasti territori dell’affascinante Giappone feudale e scopri le meravigliose città castello, i porti fiorenti, i santuari silenziosi e i paesaggi più affascinanti. Affronta condizioni atmosferiche imprevedibili, osserva il passaggio delle stagioni e muoviti in ambienti vivi e vibranti”. “Nei panni dell’irriverente, agile e furtiva shinobi Naoe, usa rumori, luci e ombre per confondere i nemici e sfruttare l’ambiente a tuo vantaggio. Distrai le guardie utilizzando kunai, shuriken e fumogeni, infiltrati nelle basi nemiche sfruttando il rampino e le tue abilità con la corsa acrobatica, poi assassina i tuoi obiettivi grazie alla lama celata”.

Il gioco per Mac può essere già pre-ordinato sul Mac App Store dove è venduto a 69,99 euro; l’indicazione di uscita è 15 novembre 2024 e il requisito minimo macOS 14.4 o seguenti.