iPhone 15 Pro, attenti a registrare su SSD senza il cavo giusto

Una delle nuove caratteristiche dell’iPhone 15 Pro è incredibilmente utile per gli appassionati di video che utilizzano l’iPhone come camera: poter registrare direttamente su un SSD. Peccato, però, che manchi un avvertimento nel caso in cui il cavo utilizzato sia troppo lento per l’occasione.

Si scopre adesso che se il cavo utilizzato non supporta le velocità USB 3, l’iPhone non avvertirà l’utente, ma semplicemente perderà fotogrammi. Tanti fotogrammi.

La capacità di registrare video ProRes 4K a 60fps è una delle nuove funzionalità più apprezzate dai filmmaker. Poter registrare con questo codec video di qualità professionale è sicuramente un bel miglioramento, permettendo di rallentare le riprese in post-produzione e conferire loro un leggero effetto slow motion, mantenendo la fedeltà del codec ProRes oltre alla possibilità di una efficace correzione colore.

Naturalmente, ciò comporta un consumo di spazio di archiviazione a una velocità spaventosa, ma Apple ha fornito una soluzione anche per questo. La nuova porta USB C supporta le velocità USB 3, che sono sufficientemente elevate da consentire il trasferimento in tempo reale di video ProRes 4K/60fps. In questo modo è possibile registrare direttamente su SSD esterni, senza doversi preoccupare di intasare lo spazio a disposizione su iPhone.

Si tratta certamente di un’approccio che molti professionisti e appassionati di adottano già con altre fotocamere, come ad esempio la BlackMagic Pocket Cinema Camera 4K.

Non solo questo sistema libera dalla preoccupazione dello spazio di archiviazione interno, ma è anche estremamente comodo per trasferire file, ad esempio, ad un Mac o PC esterno.

Il problema dei cavi lenti

Ovviamente, la soluzione di registrazione esterna richiede anche cavi con velocità USB 3 ma in alcuni casi i fornitori di dischi esterni non forniscono cavi adeguati oppure l’utente scambia cavetti dall’aspetto simile ma prestazioni diverse al momento di mettere insieme l’attrezzatura per una registrazione.

Se si utilizza un cavo lento su una fotocamera BlackMagic, il dispositivo avviserà che questo non è in grado di tenere il passo e che, pertanto, si perderanno fotogrammi.

Come ha evidenziato da The Verge, invece, l’iPhone 15 Pro non propone questo stesso avviso: semplicemente, permette all’utente di filmare, perdendo tantissimi fotogrammi.

In altri termini, l’app Fotocamera non offre alcun avviso o indicazione se la connessione con l’SSD non è sufficientemente veloce.

Siamo fiduciosi che Apple introdurrà un avvertimento appropriato con le prossime versioni di iOS 17.

Per tutte le novità di iOS 17 il link da seguire è direttamente questo.