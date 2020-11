MMN Renew: supervaluta i vecchi PC e tablet aziendali con un risparmio a partire dal 30% sul noleggio di nuovi iPad e Mac

Con la nuova campagna Renew per il Business, MMN trasforma i vecchi PC e tablet aziendali in super credito, riconoscendo il 10% in più del loro valore di mercato. Il credito ottenuto si somma alle condizioni agevolate applicate ai contratti di noleggio operativo sui nuovi Mac e iPad, siglati entro il 31/12.

Il risparmio complessivo per le aziende che aderiscono a questa promozione parte dal 30% e sale in modo importante quanto migliori sono le condizioni dei dispositivi usati. La supervalutazione è valida su PC e tablet aziendali di ogni marca. Se i vecchi device non hanno più valore, con MMN Renew vengono smaltiti a costo zero ed eliminati dai cespiti, assicurando, anche in questo caso, un ulteriore risparmio sul nuovo.

Per le aziende, il canone mensile dei nuovi noleggi operativi è completamente deducibile e non costringe a impegnarsi subito con somme consistenti per l’acquisto di nuovi dispositivi. Al termine del noleggio si può scegliere di proseguire con questo, oppure di sottoscrivere un nuovo contratto per aggiornare il proprio parco Mac e iPad con modelli più recenti.