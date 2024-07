Modder risolve dopo 34 anni problema video con la Super Nintendo

Pubblicità

Una modifica fai da te permette di risolvere un problema che si trascinava da 34 anni con Super Nintendo Entertainment System (SNES) o Super Nintendo, mitica console di videogiochi a 16 bit commercializzata negli anni ’90.

Il modder Voultar ha creato “Edge Enhancer” un kit per risolvere il problema delle immagini sfocate in termini di colori e nitidezza che affligge l’output video della prima generazione di Super Nintendo. Il problema era noto da anni, riguarda i primi modelli commercializzati ed è legato a un video-DAC (digital-to-analog converter) che non effettua correttamente alcuni passaggi, comportando in alcuni casi un effetto sfocato nella riproduzione video.

L’Edge Enhancer mod kit di Voultar risolve il problema individuando, correggendo e ripristinando l’output video sulla SNES con due chip, rendendo l’output di questo modello di qualità pari a quella con un unico chip presentata successivamente nel ciclo di vita del prodotto. Il mod migliora anche gli output RGB, videocomposito e S-Video. La funzione di miglioramento prevede un paio di chip in grado di “ripulire” il segnale video.

L’operazione di installazione del chip non è ad ogni modo alla portata di tutti. Sul canale YouTube di Macho Nacho Productions è mostrata la procedura di smontaggio e come accedere alla scheda (PCB) principale. Sono richieste competenze con lo smontaggio, l’uso del saldatore e altri strumenti (bisogna scollegare alcuni cavi, dissaldare e poi saldare alcuni componenti, collocare il dispositivo sulla scheda, ecc.)

Il mod sarà inizialmemte disponibile per gli utenti della versione NTSC ma è in arrivo anche quello per la versione PAL. Il prezzo del kit non è stato ancora indicato ma dovrebbe aggirare sui 60$.

Tra i giochi che mostrano evidenti migliorie: Super Mario All-Stars, Zelda: A Link to the Past e Final Fantasy III, con immagini che appaiono più pulite e testi più facili da leggere.