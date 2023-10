Monclick è attivo ma Unieuro lo ha messo in liquidazione

La parabola di Monclick è iniziata nel 2005 con visibilità nazionale e il volto di Linus in ogni pubblicità per concludersi quasi silenziosamente nelle note a margine di un comunicato stampa rilasciato da Unieuro il 17 ottobre.

Nel momento in cui scriviamo il negozio online Monclick risulta ancora attivo ed è ancora possibile effettuare ordini, ma Unieuro non comunica se e fino quando si potrà fare. La procedura di liquidazione richiede tempo e anche se non è possibile escludere la cessione di Monclick a terzi e il proseguimento dell’attività, sembra più probabile una liquidazione definitiva con chiusura.

A suggerirlo l’andamento di mercato, ma anche le due mega sanzioni da 3 milioni e 1,2 milioni di euro da parte dell’AGCM per pratiche commerciali scorrette nel 2021 e 2023.

Multe che hanno messo in luce enormi difficoltà nella gestione degli ordini dei clienti, con prodotti non presenti a magazzino interno ma solo presso i fornitori (il cosiddetto “dropshipping”), date di consegna stimate irreali, assenza di comunicazioni e altro ancora.

Difficile stabilire il confine tra pratiche scorrette e problemi legati alla tipologia di prodotti con la vendita online. I negozi online di grandi elettrodomestici devono affrontare alti costi di spedizione con relativi problemi in fase di consegna, come per esempio l’installazione e il ritiro dell’usato.

Dettagli critici per gli utenti finali, forse meno per il negozio online, ma che a lungo andare minano la fiducia degli utenti che preferiscono rivolgersi altrove. La capogruppo Unieuro è stata senz’altro in grado di affrontare meglio questi aspetti con un modello misto di negozio online e presenza sul territorio con negozi fisici, oltre a offrire servizi aggiuntivi a pagamento per ritiro dell’usato e installazione del nuovo su appuntamento.

Nelle note a margine Unieuro rileva che la liquidazione di Monclik ha un impatto limitato sul bilancio del gruppo, pari al 2,6% del fatturato complessivo. Vale la pena rilevare che la liquidazione avviene in contemporanea con una acquisizione che punta proprio a rafforzare i punti deboli poco sopra rilevati.

Unieuro mette in liquidazione Monclick e compra Covercare

Unieuro ha annunciato l’acquisizione di Convercare, società specializzata in riparazioni smartphone, dispositivi ed elettrodomestici. Negli anni l’attività è stata ampliata ai servizi di installazione per climatizzatori, caldaie e impianti fotovoltaici e più in generale ai servizi di assistenza per la casa. Unieuro definisce l’acquisizione come la più importante di sempre dal punto di vista strategico e finanziario.

