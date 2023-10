Lenovo Xiaoxin 2022, tablet da 10,6 pollici a metà prezzo

Se vi serve un tablet e ne stavate cercando uno con sistema operativo Android, allora sappiate che in questo momento trovate in offerta il Lenovo Xiaoxin 2022, un modello di ultima generazione con ampio schermo, design minimale e tanto spazio per app, foto e documenti.

Sono infatti 128 i GB di capacità che l’utente può usare per archiviare una copia dei propri file da tenere sempre con sé, ma anche per installare app e giochi.

Ad alimentarlo c’è il processore Qualcomm Snapdragon 680 a otto core con potenza fino a 2.4 GHz, affiancato da 4 GB di RAM e supportato da una batteria da 7.700 mAh che si ricarica rapidamente grazie alla tecnologia Quick Charge 3.0 tramite presa USB-C.

Uno dei maggiori punti di forza è lo schermo: monta infatti un pannello da 10,6″ con risoluzione HD pari a 2.000 x 1.200 pixel e una luminosità di picco di 400 nits che garantisce una buona visibilità anche alla luce diretta del Sole.

È una buona soluzione per film e videogiochi anche per via dei quattro speaker Dolby Atmos posizionati agli angoli, che promettono elevata tridimensionalità e coinvolgimento audio.

Monta due fotocamere: una posteriore da 13 MP per la scansione dei documenti e una frontale da 8 MP di tipo grandangolare (83°) che supporta il riconoscimento del volto.

Il sistema operativo come dicevamo è Android in versione 12, e per chi lo sceglie come strumento di lavoro o da trasportare in viaggio sappia che è leggerissimo: pesa infatti 465 grammi ed è spesso appena 7,45 millimetri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 292,03 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 62% andando a spendere soltanto 108,08 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.