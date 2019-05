Monopattino e mono ruota Seagway, monopattino Xiaomi: il prezzo di Amazon è imbattibile

Su Amazon è partita la “festa degli sconti” della mobilità urbana. Si tratta di una lunga serie di prodotti collocabili principalmente nella categoria dei pattini in linea (e tra questi anche diversi modelli di Rollerblade) che vengono proposti con uno sconto nel carrello del 20%. Tra questi però, oltre ai pattini, troviamo anche alcuni accessori che hanno particolare rilevanza per chi cerca un mezzo di trasporto alternativo per divertirsi o anche per l’ultimo chilometro, quando termina il percorso del mezzo pubblico (o si deve parcheggiare l’auto) e si ha ancora un buon tratto di strada da fare a piedi, magari per andare al lavoro. Parliamo di monopattini elettrici e di mono ruota elettrici che Amazon porta ad un prezzo di mercato che non si trova da nessuna altra parte. Ecco quali, secondo noi, vale la pena di valutare per un acquisto

Il Ninebot by Segway ES1 è il modello precedente al Ninebot by Segway ES2 di cui vi abbiamo detto nei giorni scorsi. Nonostante abbia un raggio d’azione leggermente inferiore al modello successivo e un solo ammortizzatore invece che due, si tratta di uno dei migliori monopattini in circolazione. Arriva fino a 20 Kmh e copre un raggio fino a 25 km prima di una ricarica. La batteria è espandibile, offre tre modalità di guida (Modalità Speed Limit, Modalità Standard, Modalità Sport) e propone effetti di luce ambiente personalizzabili. Questo monopattino, compatibile con l’app Segway per iPhone, costerebbe 449 euro, ma su Amazon per effetto dello sconto del 20% che si somma ad uno nel carrello di 10 euro, lo pagate solo 301 euro, il prezzo più basso (e di gran lunga) del mercato.

Impossibile non conoscere questo iconico accessorio. Ninebot by Segway One S2 è uno dei monoruota “auto bilanciati” più citati nel corso degli ultimi mesi. Offre una autonomia di 30 km, una velocità fino a 25 Kmh per un peso di meno di 12 Kg. Ancora più del monopattino, si trasporta facilmente e quindi rappresenta il sistema ideale per percorrere brevi tratti in città ad una velocità paragonabile a quella di una bicicletta, con meno problemi di traffico e maggiore agilità. Presenta effetti luminosi ed è personalizzabile con delle speciali “cover” che proteggono lo chassis da graffi e urti quando il mono ruota dovesse cadere a terra. Il prezzo ufficiale del Ninebot by Segway One S2 sarebbe di 549 euro, ma grazie alla promozione Amazon lo pagate quasi 110 euro meno: 439 euro.

I Ninebot by Segway Drift W1 sono gli ultimi arrivati nella mobilità urbana Ninebot By Seagway. Si tratta di un ibrido tra un hover board e dei pattini in linea; si cavalcano attraverso un complesso sistema di bilanciamento elettronico e giroscopi che li rende agilissimi e facili da usare in tutte le situazioni. Hanno una autonomia di 45 minuti, una velocità massima di 12 Km, stop posteriori, protezione da urti, schizzi di pioggia e polvere. Pensano solo 7 Kg e sono estremamente compatti. Costerebbero 349 euro, si possono comprare anche ad un prezzo inferiore ma non abbiamo visto su nessun negozio un prezzo di soli 239 euro.

Su Amazon è in sconto ad un eccellente prezzo, anche se non è parte della promozione “Mobilità urbana” anche il monopattino elettrico Xiaomi Mi Scooter. Si tratta di una valida alternativa al Ninebot by Segway ES1. Tra le sue caratteristiche: Autonomia di 30 km

Doppio sistema frenante, anteriore e posteriore con eABS antibloccaggio, design pieghevole portatile, fanalino di stop, peso di 12,5 Kg, batteria a lunga durata di 30 km. Il costo è di 379,99 euro, contro un prezzo di mercato di 399,99 euro, grazie ad uno sconto nel carrello.

Glyboard Pro è uno degli Hoverboard più apprezzati del mercato in particolare dal pubblico più giovane. Offre cerchi in alluminio, sensori per un peso tra 15-100 Kg, due motori da 350W a basso consumo, batteria da 4400mAh, 12 Km di autonomia. Nonostante sia un accessorio studiato, come detto, specialmente per i ragazzi, può essere anche utile per spostamenti in città nonostante velocità e modalità di trasporto potrebbero non essere adatti a tutti. Se vi interessa o se interessa ai vostri figli, il prezzo (colore giallo) è eccellente: 99,99 euro.