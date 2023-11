Motorola edge 40 al minimo storico, 294 euro su eBay

Se siete alla ricerca di uno smartphone performante, moderno e che nulla invidia ai top di gamma attuali, una delle scelte migliori potrebbe essere il Motorola edge 40, che al momento ha raggiunto il minimo storico: oggi lo portate a casa a 294 euro su eBay con il codice sconto che vi proponiamo in calce.

Lo smartphone vanta caratteristiche di tutto rispetto, a partire dal display pOLED FHD+ a 144 Hz, da 6,7″ FullHD+. La frequenza di aggiornamento ultra-rapida a 144 Hz garantisce massima fluidità, elemento chiave per chi cerca prestazioni di alto livello anche per l’esperienza gaming.

La fotocamera principale da 50 MP con apertura focale f/1.4 si distingue per la sua capacità di catturare dettagli incredibili in qualsiasi condizione di luce. Con funzioni avanzate come ultra-grandangolo, Macro Vision e sensore di profondità, l’utente avrà a disposizione tutti gli strumenti necessari per esprimere la propria creatività fotografica.

A livello di autonomia propone una batteria da 4400 mAh e supporta la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt per ottenere ore di utilizzo con pochi minuti di carica.

E’ certificato IP68 resistendo a polvere e immersione fino a 1,5 metri di profondità in acqua dolce per 30 minuti. Il processore è il MediaTek Dimensity 8020, affiancato da una memoria RAM da 8 GB e uno spazio di archiviazione interno da 256 GB.

Al momento il terminale ha toccato il minimo storico, con un prezzo di 294 euro. Per sbloccare questo prezzo è necessario inserire nel carrello, prima di finalizzare l’acquisto, il codice sconto NOVEDAYS.