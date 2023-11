Xiaomi Truclean W10 Pro, la rivoluzione nella pulizia dei pavimenti a 299 €

Xiaomi, azienda ormai nota per il suo impegno e presenza anche nel campo della tecnologia domestica, ha lanciato un nuovo prodotto che promette di semplificare la pulizia dei pavimenti in modo significativo. Prende il nome di Xiaomi Truclean W10 Pro, un dispositivo che combina una serie di funzionalità avanzate che promettono di cambiare il modo in cui si affronta la pulizia domestica ora in offerta con lo sconto del 22% a 299 €.

Caratteristica di primaria importanza per questa Xiaomi Truclean W10 Pro è la sua forza pulente. L’incremento di questa capacità è ottenuta grazie a un’innovativa spazzola a rullo di grandi dimensioni, che copre ad ogni passaggio una superficie più grande, così da non dover ripassare più volte su uno stesso punto. Inoltre, l’area di contatto della spazzola cilindrica è triplicata rispetto ai modelli passati, così che il il dispositivo risulta in grado di rimuovere rapidamente anche le macchie più ostinate.

3 in 1: Aspirazione, Pulizia e Lavaggio

Altra caratteristica di interesse di questa Xiaomi Truclean W10 Pro è la sua capacità di eseguire tre operazioni fondamentali in una sola passata: aspirazione, pulizia a secco e pulizia con acqua. Questo significa che è in grado di affrontare qualsiasi tipo di sporco, comprese le macchie più ostinate, senza la necessità di passaggi supplementari o l’uso di prodotti chimici aggressivi.

Xiaomi Truclean W10 Pro è progettato per adattarsi alle esigenze degli utenti, risultando particolarmente versatile. Il suo angolo regolabile a 90° consente di pulire facilmente sotto divani, letti, tavoli e sedie, raggiungendo spazi altrimenti difficili da pulire. Inoltre, il dispositivo è dotato di una ventola integrata che separa l’acqua e l’aria, impedendo che lo sporco entri nella spazzola, anche quando il dispositivo è in posizione completamente orizzontale.

Xiaomi Truclean W10 Pro è capace di adattarsi al tipo di pulizia. Ed infatti, la scopa può passare automaticamente dalla pulizia delicata ad una pulizia più intensa a seconda del contesto, garantendo sempre la massima efficienza.

Il dispositivo di ricarica automaticamente quando l’unità principale viene posizionata sulla base. Inoltre, è in grado di eseguire un programma di pulizia interno in modo automatico con il semplice tocco di un pulsante. Questo significa che il dispositivo si prende cura della sua manutenzione in modo intelligente, regolando il numero di cicli di pulizia in base al livello di sporcizia della spazzola a rullo e del circuito dell’acqua.

A livello di caratteristiche, la scopa integra un serbatoio dell’acqua sporca molto ampio, di 640 ml, mentre quello dell’acqua pulita è di 750 ml. L’autonomia è di 35 minuti, consentendo di pulire una casa di medio grandi dimensioni.

Offerta e disponibilità

Ancor più interessante il prezzo. Su Amazon al momento si acquista a meno di 300 euro, con uno sconto di quasi 100 euro rispetto al listino ufficiale. Clicca qui per acquistarla.