I migliori elettrodomestici Moulinex in sconto al Black Friday

Pubblicità

Se state cercando di rinnovare la cucina con elettrodomestici pratici e innovativi allora non fatevi sfuggire le offerte Black Friday attualmente in corso su diverse soluzioni di Moulinex che vi permetteranno di migliorare la vostra esperienza culinaria, dalla preparazione dei pasti alla cottura, fino alla realizzazione di bevande e dolci.

Le friggitrici ad aria sono diventate uno degli elettrodomestici più apprezzati per chi cerca un’alternativa sana alla frittura tradizionale. Utilizzando una tecnologia che permette di cucinare con pochissimo olio, queste macchine offrono una cottura croccante e leggera, perfetta per preparare patatine, snack, carne e pesce in modo veloce e con meno grassi.

Molti modelli sono dotati di diversi programmi preimpostati che facilitano la preparazione dei piatti e di cestelli ampi che permettono di cucinare anche per più persone contemporaneamente.

Se invece preferite una griglia elettrica trovate diversi modelli che combinano la grigliatura con la possibilità di cucinare anche carne, pesce e verdure in modo semplice e veloce. Usano piastre antiaderenti e mettono a disposizione svariati programmi automatici per portare a termine la cottura senza il rischio di bruciare o cuocere in modo irregolare.

In promozione trovate anche diversi multicooker, dotati di svariate modalità di cottura come la pentola a pressione, la cottura lenta, la funzione vaporiera e molto altro. Sono ottimi per chi desidera risparmiare spazio in cucina e avere uno strumento versatile in grado di cucinare una vasta gamma di piatti con il minimo sforzo.

Per quanto riguarda invece la preparazione degli alimenti, gli appassionati di frullati, zuppe o salse possono invece approfittare delle offerte in corso su frullatori (anche a immersione) dotati di potenti motori e lame affilate, quindi assolutamente in grado di miscelare ingredienti in modo rapido ed efficiente, con opzioni di controllo della velocità per ottenere la consistenza desiderata.

Per chi vuole semplificare la preparazione di pane, pizza o dolci fatti in casa, sono in sconto apposite macchine e impastatori planetari con cui realizzare appunto impasti freschi e fragranti, impasti per dolci e pizze mescolando gli ingredienti in modo omogeneo e rapido.

Infine, per chi non può fare a meno di un buon caffè o di una bevanda calda, in sconto ci sono svariati bollitori elettrici con cui riscaldare l’acqua in modo rapido e preciso e macchine da caffè per preparare caffè americano, espresso e altre bevande a base di caffè in un click, beneficiando anche di funzionalità aggiuntive come il mantenimento del calore e il sistema anti-goccia.

La promozione

Quelle appena citate sono le categorie di prodotto relative alle offerte di Moulinex in corso al Black Friday di Amazon. Di seguito trovate l’elenco delle migliori promozioni selezionate dalla nostra redazione:

Cottura

A 89,99 € invece di 129,84 € | sconto 31% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 69,99 € invece di 99,99 € | sconto 30% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 149,99 € invece di 189,99 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 119,99 € invece di 149,99 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 129,99 € invece di 179,99 € | sconto 28% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 69,99 € invece di 89,99 € | sconto 22% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 99,99 € invece di 129,99 € | sconto 23% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 54,99 € invece di 74,99 € | sconto 27% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 79,99 € invece di 99,99 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 80,54 € invece di 89,49 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 42,21 € invece di 46,90 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 49,99 € invece di 58,27 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 49,99 € invece di 58,27 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 79,99 € invece di 109,99 € | sconto 27% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 299,99 € invece di 389,99 € | sconto 23% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

Preparazione cibo

A 14,99 € invece di 18,00 € | sconto 17% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 69,99 € invece di 77,00 € | sconto 9% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 139,99 € invece di 179,99 € | sconto 22% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 99,99 € invece di 120,00 € | sconto 17% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 29,99 € invece di 38,00 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 24,99 € invece di 29,99 € | sconto 17% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 139,99 € invece di 179,99 € | sconto 22% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...