Quattro tracker Bluetooth certificati Apple in sconto a soli 17 €

Ecco l’occasione che forse stavate aspettando: grazie all’offerta attualmente in corso potete comprare quattro tracker Bluetooth certificati Apple a meno del prezzo di un solo AirTag.

Certo non ha nulla a che vedere col tracker di Apple in fatto di design e di materiali, perché quello che vi proponiamo oggi è costruito in comune plastica ABS ed è un bel po’ più grande (misura circa 6 x 3 x 0,5 centimetri) della medaglietta di Apple.

Ma le tecnologie sono le stesse, quindi in linea generale funziona proprio allo stesso modo. Gode infatti della certificazione MFi il che garantisce che per il tracciamento della posizione può fare affidamento alla rete Trova il mio e quindi poter aggiornare eventuali spostamenti (in caso di furto) anche grazie al segnale Bluetooth (5.2) ricevuto dagli iPhone, iPad, Apple Watch e Mac di altre persone individuato nella vicinanze.

Proprio come in AirTag anche qui c’è una batteria a bottone di tipo CR2032 per l’alimentazione che, secondo le specifiche tecniche, promette fino a 10 mesi di autonomia prima di doverla sostituire.

E allo stesso modo incorpora un altoparlante per poter emettere un segnale acustico da 100 dB qualora doveste perdere di vista l’oggetto attaccato al tracker, così da individuarlo acusticamente nell’ambiente circostante.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 37,19 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 56% andando a spendere soltanto 16,73 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.