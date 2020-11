MPEG LA, causa contro Hisense per violazione di brevetti essenziali per lo standard AVC

MPEG LA ha annunciato che i titolari di brevetti rientranti nella Licenza per il portafoglio di brevetti AVC di MPEG LA hanno intentato causa presso il Tribunale distrettuale di Düsseldorf, Germania, contro Hisense Germany GmbH (“Hisense”) per violazione di brevetti essenziali per lo standard di codifica di video digitali AVC/H.264 (MPEG-4 Parte 10) impiegato in dispositivi mobili, televisori e altri prodotti.

Secondo quanto sostenuto nelle querele (qui in PDF), Hisense fornisce in Germania televisori che impiegano metodi AVC protetti da brevetti senza aver stipulato un accordo di licenza con i singoli titolari dei brevetti o senza possedere una licenza per il portafoglio di brevetti che contempla tali brevetti forniti da MPEG LA.

A luglio di quest’anno una simile causa è stata intentata a Düsseldorf, Germania, contro TCL Deutschland GmbH & Co. KG e TCT Mobile Germany GmbH (“TCL”) – sempre nell’ambito dlela violazione di brevetti essenziali per lo standard AVC/H.264. Secondo quanto sostenuto nelle querele, TCL offrirebbe in Germania dei cellulari e televisori impieganti metodi AVC protetti da brevetti senza aver stipulato un accordo di licenza con i singoli titolari dei brevetti o senza possedere una licenza per il portafoglio di brevetti includente i brevetti interessati offerta da MPEG LA.

MPEG LA, LLC (abbreviazione di MPEG Licensing Administration) è un’azienda con sede a Denver che si occupa di stipulare pool di brevetti per l’uso degli standard MPEG-2, MPEG-4 Part 2, IEEE 1394, VC-1, ATSC e H.264. Tra i licenziatari di suoi brevetti, ci sono: Apple, Cisco, Ericsson, Fujitsu, Hitachi, LG Electrinics, Microsoft, Panasonic, Philips e decine di altri big ancora.