CarDroid Car PC porta Netflix, YouTube e tutte le app in auto

Al giorno d’oggi i sistemi di infotainment per le auto, anche di quelle di ultima generazione, non sembrano poter rispondere alle esigenze degli utenti più tecnologici. Molte le limitazioni presenti su Android Auto, e parecchi in questi ultimi mesi i bug che hanno colpito il sistema Auto di Big G. A questi problemi ci pensa CarDroid Car PC, il dongle USB che porta Android completo in auto.

Chiunque disponga di una vettura con Android Auto e touchscreen potrà installare questo CarDroid Car PC, un dongle che porta app come Netflix, YouTube e molte altre ancora in auto con tutta semplicità.

Questo dispositivo funziona con un processore octa core ARM A53 da 2.0 Ghz e diverse varianti di memoria e archiviazione fino a 4 GB di RAM + 64 GB di ROM. Una volta installato, eseguirà a bordo il sistema operativo Android 9.0, dotato di connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi e di un alloggiamento per schede MicroSD fino a 128 GB. Dispone anche di un’antenna GPS e supporta qualsiasi veicolo o stereo con Android Auto.

Il funzionamento è semplice: trattandosi di un sistema USB Plug-n-Play, che non necessità di setup particolari, né tantomeno di modifiche radicali e costose all’autovettura. Dopo averlo inserito sarà possibile riprodurre sulla propria auto Netflix, Google Maps, Youtube, app dei social media, e tantealtre app ancora, con il team di sviluppo che promette già frequenti aggiornamenti del firmware.

L’installazione di CarDroid Plug-n-Play si esaurisce in tre semplici passaggi e non richiede l’intervento di alcun tecnico specializzato.

Al momento il progetto si trova ancora in fase di raccolta fondi su IndieGogo, dove ha già raggiunto e superato abbondantemente il traguardo richiesto. Le spedizioni delle prime unità inizieranno già a dicembre 2020. E’ possibile aggiudicarsene una unità al prezzo di 62 euro direttamente da questo indirizzo.

