Cover in pelle per iPhone 16, Mujjo è ancora un riferimento

Pubblicità

Apple ha ormai deciso di dismettere l’utilizzo della pelle per gli accessori dei suoi dispositivi. Quanti avessero acquistato iPhone 16 e 16 Pro non potranno fare affidamento sulle cover prime parti della Mela se optassero per una custodia in pelle. Eppure, per quella fascia di utenti che desidera avere un prodotto di questo tipo non mancano le alternative. Mujjo propone ancora in catalogo un ricco ventaglio di cover e accessori in pelle per la nuova linea di iPhone.

Nel corso degli anni, abbiamo sempre considerato Mujjo un brand alternativo ad Apple nel panorama degli accessori per iPhone. Anche quest’anno il brand propone le sue cover in pelle, per iPhone 16 e iPhone 16 Pro. Non si tratta, ovviamente, di accessori economici, bensì di cover di qualità, realizzate con materiali pregiati e con un design curato e sempre moderno.

Le nuove cover Mujjo per iPhone 16 Pro e Pro Max continuano questa tradizione, offrendo una linea di cover che proteggono il terminale, senza appesantirne troppo l’estetica. La pelle utilizzata è di alta qualità, certificata Gold dal Leather Working Group per gli standard ambientali, e si migliora con l’uso quotidiano, donando un tocco ancora più raffinato al telefono.

Quest’anno il focus sembra essere sulla linea di cover per iPhone 16 Pro: non solo queste ultime sono proposte in diverse colorazioni, ma come per gli anni passati, sono disponibili in diverse tipologie: con e senza portafoglio integrato, per soddisfare le diverse preferenze di stile.

Inoltre, per iPhone 16 Pro è disponibile anche la cover Shield, che offre una maggiore protezione contro le cadute, anche da 5 metri di altezza.

La cover per iPhone 16, invece, è proposta solo in nero e marrone e solo nella variante senza portafoglio integrato. Poco male, comunque, considerando che in catalogo è presente anche la linea di Wallet MagSafe da poter utilizzare sia con iPhone 16, che con iPhone 16 Pro.

Le custodie offrono un bordo rialzato di attorno alle fotocamere e allo schermo, proteggendo così le superfici più delicate del dispositivo. Anche la parte interna non è trascurata, con una fodera in microfibra giapponese che assicura una finitura satinata.

Le cover Mujjo per iPhone 16, oltre ad essere disponibili sul sito ufficiale, possono essere acquistate anche su Amazon, offrendo così un facile accesso a questi accessori eleganti e funzionali.