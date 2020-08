Mulan, ora c’è il prezzo: sarà in streaming anche su iOS e Apple TV

E’ confermato: per guardare il nuovo attesissimo remake live action di Mulan, bisognerà sborsare un extra. Ne avevamo già parlato a inizio mese, quando Disney ha annunciato il rilascio del film a partire dal 4 settembre su Disney+ per tutti gli abbonati, ma adesso la società ha confermato la necessità di acquistare una sorta di “biglietto digitale” per guardarlo.

Lo si è appreso dalla pagina dedicata al film che, per pochi minuti, è rimasta visibile sul sito ufficiale. In questo spazio la società ha spiegato che la pellicola è accessibile come esclusiva a pagamento per Disney+ sulle piattaforme di Apple, Roku e Google, oltre a poter essere chiaramente acquistabile tramite il sito web di Disney. Gli abbonati al servizio di streaming Disney+, dopo l’anteprima del film prevista per settembre, potranno invece guardarlo a costo zero, anche se per il momento non è stata annunciata una data di rilascio per questa seconda fase.

Oltre all’abbonamento al servizio, per poter guardare Mulan quantomeno su iOS e Apple TV bisognerà sborsare 30 dollari, anche se a questo punto non è chiaro quanto, di questa cifra, entrerà effettivamente nelle tasche di Disney. E’ di pochi giorni fa infatti lo scoppio di una scintilla tra Apple ed Epic Games che promette ferro e fuoco, anche perché a quest’ultima si sono affiancati a supporto altri giganti del settore come Spotify e Microsoft, portando presumibilmente la vicenda all’attenzione dei governi.

Anche perché rendendo Mulan disponibile come acquisto in-app “premium”, Disney automaticamente sottopone la pellicola alle tariffe degli App Store che, nel caso di Apple, attualmente equivalgono al 30% dell’incasso. Una commissione che però, come dicevamo, potrebbe essere dimezzata o eliminata del tutto: la guerra legale è appena cominciata e il risultato che verrà non è così scontato come potrebbe sembrare.

Per quanto riguarda il remake live action di Mulan, come abbiamo già spiegato all’annuncio di inizio agosto, salterà i botteghini per i noti problemi di sicurezza legati alla pandemia di coronavirus, che rende ancora oggi inaccessibili i cinema di molti paesi, Stati Uniti in primis, che poi è anche tra i più redditizi di questo settore. Il prezzo di 30 dollari potrebbe sembrare esagerato visto che normalmente il costo del biglietto del cinema è di molto inferiore, ma probabilmente è dato dal fatto che con lo streaming non si dovrebbero raggiungere gli stessi numeri che normalmente si ottengono con la distribuzione tradizionale. Oppure chissà: staremo a vedere.

Clicca qui per scoprire come vedere Disney+ su Mac, iPhone, iPad, TV e Android. Click qui per accedere direttamente a Disney Plus. Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet