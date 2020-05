Le lunghe giornate passate in casa in quarantena forzata avranno certamente trasformato chiunque in un cuoco provetto. La nota negativa, però, è l’incremento di calorie che tutti avranno assunto, in modo assolutamente incontrollato. Per rimettervi in forma sarà sufficiente un po’ di sano allenamento fisico, ma poter conoscere l’esatto ammontare di calorie assunte farà certamente la sua parte. Ecco allora, come vedere il consumo totale di calorie nell’app Salute di Apple.

Anzitutto, non preoccupatevi se notate che il vostro Apple Watch, a fine giornata, segna un consumo di calorie davvero basso. Non è rotto, e voi non avete consumato in totale quella quantità di calorie. Apple Watch, infatti, segna il numero di calorie consumate in modo diverso dalla maggior parte degli indossabili dei concorrenti, come Fitbit ad esempio.

Il contatore impostato come obiettivo di Movimento non rappresenta effettivamente le calorie complessive bruciate nel corso di una giornata. Si tratta di un dato che Apple chiama “energia attiva”. In altri termini, queste sono le calorie tracciate durante l’allenamento o durante i periodi di attività. Quando si imposta un allenamento, le calorie bruciate durante quell’allenamento vengono aggiunte all’ anello di movimento come energia attiva. Allo stesso modo, l’orologio misura le calorie bruciate durante il movimento durante il giorno, e anche queste concorrono all’anello Movimento.

In questo modo, dunque, questo dato non tiene in considerazione le calorie bruciate quando si è fermi, o comunque non si esercita alcuna attività. Anche stando fermi, naturalmente, il corpo umano brucia calorie, magari stando fermi in macchina, piuttosto sdraiati sul letto, o quando si ci siede davanti al computer.

Su altri dispositivi indossabili, come Fitbit, questi due tipi di calorie bruciate vengono sommate e combinate in un numero globale di facile lettura. Poiché Apple pone una totale enfasi sul movimento, l’anello dedicato è solo rappresentativo dell’energia attiva, dunque delle calorie bruciate durante il movimento e l’attività fisica.

La domanda, allora, sorge spontanea: come vedere il numero di calorie complessive sui dispositivi Apple? Esistono due diversi metodi: il primo fa riferimento all’app Attività, mentre il secondo fa utilizzo dell’app Salute di Apple.

Calorie su Attività

Per conoscere il numero complessivo di calorie bruciate è sufficiente aprire l’app Attività su iPhone, selezionare un giorno specifico, e leggere il consumo calorico giornaliero totale, elencato sotto la voce “TOTALE” scritta in piccolo in rosso, poco sopra il campo Esercizio.

App Salute

Mentre l’opzione 1 consente immediatamente di verificare il consumo di calorie totale giornaliero, non fornisce altre informazioni sull’attività della giornata. Se si vuole vedere più di una semplice ripartizione del consumo calorico, allora sarà bene utilizzare l’app Salute su iPhone.

Aprendo l’app Salute si dovrà cliccare sul pulsante “Mostra tutti i dati sanitari” e in questa lista scorgere la voce “Dispendio calorie a riposo”. Nella schermata che apparirà sarà possibile verificare il consumo delle calorie consumate a riposo, ossia quelle che non vengono registrate durante i movimenti e l’attività fisica.

Nei grafici che appariranno i dati sulle calorie bruciate a riposo saranno molto più dettagliati, fornendovi anche il numero di calorie perse nella giornata di ora in ora.

