Anker Soundcore Icon Mini, speaker tascabile ma potente in sconto a 19,99 euro

Se desiderate mettetevi in tasca, letteralmente, un altoparlante Bluetooth di qualità, piccolo e compatto, per amplificare la musica senza fili da smartphone e tablet. Con Anker Soundcore Icon Mini, attualmente il prezzo è anche conveniente visto che, grazie ad un codice, lo potete pagare solo 19,99 euro.

Il principale punto di forza di questa cassa portatile, di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita nella nostra recensione, è nella potenza, decisamente superiore a quella di altri speaker di pari dimensioni. E’ compatto ma incredibilmente potente.

Può essere collegato anche ad un lettore CD, MP3 o qualsiasi altro dispositivo attraverso la classica presa jack da 3.5 millimetri qualora si volesse evitare – o non ve ne fosse la possibilità – di collegarlo tramite Bluetooth. La batteria incorporata assicura oltre 7 ore di riproduzione continuata con una sola carica. E’ certificato IPX67, quindi resiste alle immersioni e non lo spaventano neppure sabbia o polvere, potendo così essere usato senza pensieri a bordo piscina oppure in spiaggia.

Anker Soundcore Icon Mini costa 25 euro. Se inserite il codice YFGJZ3TP lo potete pagare soltanto 19,99 euro.