Multitasking agli steroidi con la docking station 13-in-1 di Ugreen

Lavorare al computer con un ampio schermo è già tantissimo, ma che produttività se ne potessimo usare tre insieme! Con la docking station di Ugreen questo è davvero possibile e in tal caso chi volesse beneficiare di uno strumento aggiunge anche 13 tra porte e ingressi e permette di collegare e usare fino a quattro dischi esterni contemporaneamente, è bene che sappia che in questo momento lo può comprare in sconto.

Per farvi un’idea delle potenzialità di questo attrezzo date intanto un’occhiata al breve video che segue: sotto poi vi spieghiamo nel dettaglio cosa offre.

Caratteristiche tecniche

Per farla breve, si collega a Mac e computer attraverso una delle due prese USB-C presente sul retro, mentre dall’altra porta si collega l’alimentatore su cui possono passare fino a 100 Watt di energia per alimentare praticamente qualsiasi MacBook.

Si accende pigiando il pulsante superiore e in un lampo tutte le tredici porte sono attive e disponibili all’uso. Come dicevamo si possono collegare fino a tre monitor esterni insieme (qui sotto la tabella delle combinazioni possibili) e fino a quattro dischi HDD da 3,5″ esterni su cui lavorare contemporaneamente.

L’unica cosa da tenere a mente è la compatibilità: coi Mac serve almeno macOS 10.14 Mojave mentre coi PC funziona a partire da Windows 7.

Ingressi sul retro

USB-C da 100 Watt con tecnologia Power Delivery per l’alimentazione

da 100 Watt con tecnologia Power Delivery per l’alimentazione USB-C per il collegamento del computer

per il collegamento del computer Ethernet RJ45 per Internet via cavo

RJ45 per Internet via cavo HDMI con supporto monitor fino 8K @ 30 Hz su Windows

con supporto monitor fino 8K @ 30 Hz su Windows HDMI con supporto monitor fino a 4K @ 60 Hz su Mac

con supporto monitor fino a 4K @ 60 Hz su Mac presa DP 4K @ 60 Hz

4K @ 60 Hz USB-A 5 Gbps

5 Gbps USB-A 5 Gbps

Porte frontali

USB-C dati fino a 10 Gbps

dati fino a 10 Gbps ingresso microSD fino a 104 MB/s

fino a 104 MB/s ingresso SD fino a 104 MB/s

fino a 104 MB/s USB-A 3.1 fino a 10 Gbps

3.1 fino a 10 Gbps jack audio da 3,5 millimetri

La promozione

Se vi interessa, questa docking station 13-in-1 di Ugreen costa 399,99 € ma al momento sul sito ufficiale è scontata del 20%, quindi la pagate 319,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.