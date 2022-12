AirTag, le novità degli aggiornamenti Apple, anche contro gli stalker

Sia a novembre che a dicembre Apple ha rilasciato un aggiornamento firmware per il suo dispositivo trova tutto AirTag, senza però comunicare le note dettagliate di rilascio: ora finalmente è possibile conoscere le novità introdotte con gli ultimi due aggiornamenti grazie a un documento di supporto Apple segnalato da 9to5Mac.

La versione del firmware 2.0.24 di AirTag rilasciata il 10 novembre abilita la funzione Posizione Precisa che permette di individuare più facilmente un AirTag di proprietà di terzi quando si muove insieme all’utente, una ulteriore misura contro stalker e potenziali tali.

In pratica quando iPhone rileva che un AirTag di un’altra persone lo sta seguendo avvisa l’utente; quest’ultimo può usare la funzione Posizione Precisa per scoprire l’esatta posizione di AirTag e infine disabilitarlo. Funziona esattamente come quando si cerca un AirTag o un oggetto smarrito associato: iPhone emette una traccia sonora che si intensifica quando ci si avvicina ad AirTag, oppure diminuisce se l’utente volta le spalle o si allontana.

Per usufruire di Posizione Precisa occorre almeno un iPhone 11 o modelli più recenti, questo perché richiede la presenza a bordo del chip Apple U1 per la localizzazione precisa. Invece per l’aggiornamento firmware 2.0.36 rilasciato il 12 dicembre Apple dichiara di aver risolto un bug che impediva l’attivazione dell’accelerometro integrato in AirTag in determinate circostanze.

Ricordiamo che gli aggiornamenti di AirTag vengono rilasciati in diverse fasi e non in un unico blocco per tutti, per questa ragione alcune funzioni potrebbero risultare disponibili per alcuni utenti e solo successivamente per altri. Nella maggior parte dei dispositivi e computer l’aggiornamento firmware può essere richiesto dagli utenti, ma questo non vale per AirTag che viene aggiornato quando si trova a portata di collegamento dell’iPhone abbinato.

Tutto quello che c’è da sapere su AirTag, incluse caratteristiche e funzioni, è in questo approfondimento di macitynet.