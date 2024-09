Tesla e Musk spingono la guida autonoma in vista dei robotaxi

Pubblicità

Elon Musk promette la guida autonoma completa dal 2016, troppo tempo per riuscire ancora a scaldare gli animi, ma i recenti progressi in campo AI cambiano tutto: sia Tesla che Elon Musk stanno accelerando al massimo su Full Self Driving per fare in modo che la piattaforma sia pronta per la presentazione dei robotaxi programmata per il 10 ottobre.

Nell’ultimo video pubblicitario Tesla apparso su X la guida autonoma completa FSD Supervised affronta con successo diverse situazioni comuni e anche impegnative, in precedenza in grado di mettere in crisi il sistema, o che richiedevano l’intervento del guidatore.

Per dimostrare che ora «FSD Supervised può guidarti quasi ovunque» il breve filmato mostra una Tesla alle prese con cambi corsia, svolte non protette, deviazioni, spazi ristretti, strade tortuose con tornanti, bivi, rotatorie, così come scenari imprevisti, pedoni fino al completamento del percorso e arrivo a destinazione.

Elon Musk ha commentato il video dichiarando che «Sembra magia». I commenti degli utenti Tesla in USA confermano i miglioramenti apportati grazie agli ultimi aggiornamenti software, soprattutto per chi risiede In California, nelle aree di San Francisco e Los Angeles. Alcuni utenti segnalano sui social che le Tesla sono in grado di guidare in autonomia per tragitti sempre più lunghi senza alcun intervento umano.

Ma Tesla e Musk non si muovono solo sulla promozione: per perfezionare la guida autonoma completa sono stati stanziati milioni di dollari per i supercomputer DoJo e Cortex, per quest’ultimo investimenti ed espansione proseguiranno nel 2025 e fino al 2026, fino a farlo diventare uno dei sistemi AI più grandi e potenti al mondo.

FSD Supervised can drive you almost anywhere pic.twitter.com/fYjqoH3qEZ — Tesla (@Tesla) August 29, 2024

Il futuro di Tesla e dei robotaxi avrebbe dovuto essere annunciato l’8 agosto ma è stato posticipato al 10 ottobre per alcune modifiche importanti volute da Musk. L’imprenditore ha già promesso che grazie al posticipo l’azienda offrirà ancora più dettagli e progressi in merito.

