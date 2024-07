Tesla robotaxi, Elon Musk conferma il posticipo a modo suo

Pubblicità

Il nome Tesla sarà sempre associato all’avvento delle auto elettriche, meno per quanto riguarda previsioni e sopratutto le tempistiche promesse: la presentazione di robotaxi era stata già annunciata da Elon Musk per l’8 agosto, ma con alcuni messaggi su X l’imprenditore conferma il ritardo che Bloomberg ha svelato negli scorsi giorni.

Rispondendo a un utente su X che chiede chiarimenti sul destino di robotaxi, Musk dichiara di aver richiesto un “Importante cambiamento nel design della parte anteriore”, aggiungendo che il “Tempo extra ci permetterà di mettere in mostra alcune altre cose”. Seppur conferma le anticipazioni, il CEO di Tesla purtroppo non indica né il mese né il giorno dell’evento.

Anche le ragioni del posticipo combaciano: la testata finanziaria indicava più tempo richiesto per costruire altri prototipi, mentre Musk punta a una importante modifica nel frontale. Per quanto concerne invece le altre cose da mostrare, alcuni ritengono che tra queste potrebbe esserci un sistema di pulizia e sanitizzazione dell’abitacolo, come mostrato da un brevetto Tesla emerso nelle scorse settimane.

Tenendo presenti tutti i dettagli fin qui descritti, la maggior parte degli osservatori ritiene che la presentazione di robotaxi si svolgerà in ottobre, come anticipato da Bloomberg, ma in realtà per il momento si tratta solo di una ipotesi informata.

Ricordiamo che le anticipazioni sul posticipo avevano fatto crollare il titolo Tesla in borsa, ma le quotazioni si sono riprese subito e ora tendono al positivo. La spinta è sempre sostenuta dalla promessa della guida autonoma, dai robotaxi e anche da un nuovo modello Tesla più economico. Ormai anche la maggior parte degli analisti sono rassegnati alle tempistiche e alle promesse di Musk: se queste tecnologie arriveranno davvero, mese più o mese meno non farà molta differenza, borsa a parte.

Secondo un altro recente rapporto Elon Musk, youtuber e influencer sarebbero stati ingannato circa le prestazioni effettive della guida autonoma Tesla. Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.