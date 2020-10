Negli iPhone 12 la resistenza ai graffi migliora poco

Ancora una volta le dichiarazioni Apple risultano perfettamente in linea con quanto rilevato sul campo nei test e nell’esperienza degli utenti: anche se lo schermo Ceramic Shield degli iPhone 12 migliora sensibilmente la resistenza alle rotture dovute alle cadute, come indicato da Cupertino, occorre prestare comunque attenzione perché la resistenza ai graffi cambia poco o nulla rispetto ai modelli delle generazioni precedenti.

Dopo diversi test di caduta da diverse altezze e angolazioni, dai quali emerge un sensibile miglioramento della resistenza alle cadute, lo schermo degli iPhone 12 è stato messo alla prova con i graffi impiegando punteruoli e strumenti con punta di durezza crescente nella scala Mosh. Proprio come avveniva con gli iPhone 11 e delle generazioni precedenti, lo schermo Ceramic Shield inizia a mostrare la formazione di graffi sottili con strumenti di durezza 6, invece si vengono a creare graffi di dimensioni più consistenti con punte con durezza 7.

Occorre rilevare un leggero miglioramento con le punte di durezza 6. Lo youtuber statunitense Zack Nelson, autore del noto canale JerryRigEverything che sottopone i principali smartphone e dispositivi elettronici a svariate torture con punteruoli, taglierini, ma anche chiavi, fuoco e altro ancora, rileva che negli iPhone 12 la resistenza ai graffi sembra leggermente migliorata perché si creano solchi leggermente più sottili con punte di durezza 6. Invece la resistenza rimane sostanzialmente identica con punte di durezza 7 che creano solchi più grandi.

Per queste ragioni lo youtuber sostiene che nonostante i sensibili miglioramenti di Ceramic Shield nelle cadute, il comportamento rispetto ai graffi risulta sostanzialmente identico agli iPhone 11, ai modelli delle generazioni precedenti e anche in linea con numerosi smartphone Android.

Ricordiamo che durante la presentazione della gamma iPhone 12 e anche nei materiali di marketing Apple dichiara che Ceramic Shield è «Più forte di qualsiasi vetro per smartphone» perché offre un miglioramento di quattro volte nella resistenza alle cadute. Questo è confermato da numerosi test di caduta: secondo alcuni gli iPhone 12 sono dotati dello schermo più resistente in assoluto alle cadute rispetto a qualsiasi smartphone oggi in commercio.

Per quanto riguarda invece i graffi, soprattutto per gli utenti che vogliono evitarli o ridurli il più possibile, risulta ancora consigliabile l’applicazione di una protezione per il display. La recensione di iPhone 12 Pro di macitynet è disponibile da questa pagina.