Nei futuri Chromebook un tasto dedicato all’AI

Come già visto su alcuni PC, anche i futuri Chromebook offriranno un tasto dedicato all’AI. Lo riferisce Google parando di due nuovi Chromebook di Samsung e Lenovo. Il primo è il “leggero e sottile” Chromebook Plus, il secondo lè ‘aggiornamento di uno dei Chromebook più portatili, riferendo ancora di nuove funzionalità software che sfruttano l’AI di Big G “per aiutare fare di più”.

Samsung Galaxy Chromebook Plus è un dispositivo indicato come “ultra-portatile”; è leggero, sottile, vanta “design elegante” e un “appariscente” colore nero. Pesa 1,17kg, è sottile 11,8 mm e arriva con 8GB di memoria RAM, processore Intel Core 3 100U (Raptor Lake-R), unità di storage da 256GB, schermo OLED da 15,6″ e batteria indicata come in grado di offrire fino a 13 ore di autonomia. Questo modello (che sarà disponibile entro ottobre) è il primo Chromebook a integrare il pulsante “Quick Insert”: il tasto in questione è indicato come in grado di offrire aiuto in determinati casi: ad esempio mentre si scrive è possibile premerlo per chiedere di modificare il testo. aggiungerere un link o individuare al volo l’emoji o la GIF perfetta da allegare ad un messaggio o una mail.

Il tasto consente di accedere velocemente a modelli Gemini per la scrittura, aiutando a redigere testi o modificare quanto già scritto. È possibile richiamare e inserire emoji e GIF in qualsiasi campo di testo, ottenere un elenco degli ultimi siti aperti, inserire link già visitati senza bisogno di digitarli di nuovo, copiare e incollare elemento presenti in finestre diverse.

L’integrazione con Google Drive consente di collegare file, foto e video o altri elementi presenti del servizio di file hosting; non manca la possibilità di eseguire calcoli, aggiungere date e convertire unità di misura.

Il tasto Quick Insert è, per ora, una esclusiva del Samsung Galaxy Chromebook Plus ma gli utenti possono ottenere una funzionalità simile sfruttando una abbreviazione di tastiera. Dal prossimo anno, Google riferisce che il tasto sarà disponibile su altri Chromebook e Chromebook Plus e che sarà implementata anche la possibilità di richiamare un generatore di immagini.

Il Chromebook Duet 11” di Lenovo è indicato come perfetto per essere trasportato in borsa e da tenere sulle gambe; si può sfruttare anche in modalità tablet grazie al sostegno integrato. La Lenovo USI Pen 2 (venduta separatamente) con funzione di palm rejection ((la possibilità di posizionare il palmo sullo schermo senza causare interferenze)) è indicata come utile per disegnare con precisione. Questo modello integra un processore MediaTek Kompanio 838, 8GB di memoria RAM e 128GB di unità di storage. Per le videochiamate sono disponibili una videocamera da 8MP posteriore e una da 5MP frontale con funzionalità AI che dovrebbero migliorare la qualità complessiva. I prezzi non sono per il momento noti.