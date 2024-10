Google Flights negli USA suggerisce treni da prendere in considerazione oltre ai voli

Pubblicità

Google Flights, in italiano Google Voli, negli USA indica tratte ferroviarie alternative a quelle delle compagnie aeree, opzione che nasce da una partnership con Amtrak (la National Railroad Passenger Corporation, la compagnia che gestisce il sistema di trasporti extraurbani su ferrovia negli Stati Uniti).

Negli Stati Uniti, questa opzione analizza gli itinerari e prezzi, con indicazioni fornite da Amtrak, come annunciato recentemente da quest’ultima. “Amtrak e Google hanno unito le forze per aiutare i viaggiatori a scegliere trasporti più sostenibili quando nei viaggi interurbani”, spiega Amtrak. “Grazie alla nuova integrazione diretta dei dati da poco lanciata, i viaggiatori che usano Google possono ora verificare gli orari di partenza più aggiornati, durata dei viaggi e tariffe direttamente dalle pagine di Google Search. La nuova integrazione di Amtrak con Google implica anche che, dopo la selezione di un treno, è possibile passare al sito Amtrak.com per completare la prenotazione dell’itinerario scelto, senza bisogno di re-inserire dettagli del viaggio”.

Amtrak sottolinea che i treni sono più ecologici rispetto agli aerei e che questa scelta può ridurre fino al 72% l’impronta di carbonio per ciascun utente. Ovviamente molte tratte ferroviarie richiedono più tempo rispetto ad equivalenti percorsi in aereo, ma bisogna anche considerare vantaggi quali: il comfort (i treni offrono solitamente più spazio per le gambe e libertà di movimento rispetto agli aerei), l’accessibilità che riduce complicazioni di viaggio, la possibilità di viaggiare di notte e altri elementi ancora. Molte compagnie ferroviarie stanno aumentando il comfort nei tragitti offrendo servizi quali WLAN e prese di corrente ai sedili, consentendo ai viaggiatori di sfruttare al meglio il tempo del viaggio, lavorando, leggendo o semplicemente rilassandosi e godendosi il panorama.