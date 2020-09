Nella beta di Xcode 12.2 riferimenti a iOS 14.2 e altri sistemi futuri

Apple ha da poco rilasciato la versione definitiva di Xcode 12 ma è già disponibile una release preliminare di Xcode 12.2, una strana numerazione dal momento che non esiste Xcode 12.1 dell’ambiente per lo sviluppo della Mela. Ancora più strani sono i riferimenti nelle note di rilascio a SDK per iOS/iPadOS 14.2, tvOS 14.2, watchOS 7.1, oltre ovviamente macOS Big Sur.

Le release in questione ufficialmente non esistono ma probabilmente esistono a Cupertino dove hanno la necessità di lavorare con un ambiente di sviluppo in grado di supportare sistemi operativi come quello per iPhone 12 e per i futuri Mac con Apple Silicon.

Oltre ai sistemi citati, Apple indica il supporto on-device al debugging per iOS 9 e seguenti, tvOS 9 e seguenti, watchOS 2 e seguenti.

La particolare numerazione (non esiste ufficialmente Xcode 12.1 né iOS 14.1), lascia immaginare cambiamenti nelle procedure di alpha testing interne che non richiedono il test o la soluzione di bug critici prima del rilascio definitivo delle nuove versioni di ambiente di sviluppo e sistemi operativi.

Il sito Appleinsider spiega che l’iPad Air 4 arriverà nelle prossime settimane e probabilmente integrerà di serie iPadOS 14.2; prima della fine di ottobre è atteso anche iPhone 12, dispositivo che dovrebbe arrivare con iOS 14.2.

Sia iPadOS 14.2, sia iOS 14.2, dovrebbero essere rilasciato a breve come versioni beta per i beta tester e nelle prossime settimane come versioni definitive per tutti.

Tutte le novità presentate da Apple nell’evento del 15 settembre sono riassunte in un solo articolo di macitynet. Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur, Apple Watch 7e tvOS 14 è riassunto negli approfondimenti di macitynet ai rispettivi collegamenti.