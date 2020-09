Quando uscirà iPhone 12?

L’evento Apple di ieri, intitolato “Time Flies”, ha visto i natali di Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad 8 e iPad Air 4, con una grande assenza: nessun iPhone è stato presentato. Non è stata una grossa sorpresa, perché già le voci pre evento avevano ipotizzato la mancanza di iPhone 12 all’evento. Ed allora la domanda sorge spontanea: quando sarà disponibile iPhone 12?

La mancanza di nuovi modelli di iPhone sul palco digitale di ieri sembra confermare che la lineup di iPhone 12 non verrà svelata fino a ottobre. Nelle ultime settimane, diverse voci , tra cui alcune provenienti dalla catena di approvvigionamento di Apple, avevano ipotizzato una presentazione ad ottobre. Sembra che quest’anno, chissà se per cause collegate alla pandemia, Apple abbia deciso di invertire le presentazioni di iPhone con iPad.

Durante una conferenza sugli utili all’inizio di quest’anno, il CFO di Apple, Luca Maestri, ha confermato che i nuovi iPhone sarebbero arrivati più tardi del solito. Considerando che Apple è solita organizzare due eventi in autunno, con il primo in genere per i nuovi iPhone e Apple Watch, e il secondo per altri hardware come Mac e iPad Pro, è facile ipotizzare che quest’anno avvenga il contrario.

Diverse voci in passato hanno affermato che l’iPhone 12 sarebbe arrivato anche nella nuova colorazione blu, e la disponibilità di un Apple Watch blu non fa che confermare questa teoria. Ad ogni modo, non c’è ad oggi notizia sulla data esatto di lancio di iPhone 12, ma è verosimile che il prossimo mese vengano svelati in un apposito evento, con un lancio entro la fine di ottobre.

C’è anche da dire che durante la presentazione dei nuovi iPad ed apple Watch, Apple ha mostrato in un filmato un calendario con scritto “nuovo evento” per il 30 settembre. E’ un mercoledì: storicamente Apple non tiene eventi di mercoledì, ma in un anno così particolare non è da escludere che possa esserci una sorpresa iPhone 12 per quella data.

Per tutte le notizie su iPhone 12 vi rimandiamo a questo indirizzo, mentre se vi siete persi il keynote di ieri il link da seguire per un veloce riassunto è questo.